Алтайские промышленники отправят котельное оборудование на Кубу

Партнёры с острова Свободы заказали на Алтае комплект новых трубопроводов для паровых котлов

Барнаул, , 05:37 — REGNUM Барнаульский завод «Сибэнергомаш» запланировал крупные поставки своей продукции на Кубу: партнёры с острова Свободы заказали на Алтае комплект новых трубопроводов для паровых котлов. Как сообщают «Вести-Алтай», в ближайшее время для подготовки сделки на Алтай прибудет представитель кубинской электростанции, чтобы лично проверить качество алтайской продукции.

«Сами котлы кубинцы тоже покупали в Барнауле 30 лет назад», — пояснил генеральный директор «Сибэнергомаша» Михаил Клугман.

По его словам, отправка груза намечена на январь следующего года.

Как уже сообщало ИА REGNUM, «Сибэнергомаш — БКЗ» является одним из крупнейших производителей котельного оборудования в России. Он выполняет полный цикл работ по проектированию и изготовлению оборудования и обеспечивает крупные тепловые электростанции, объекты металлургии, нефтехимии, цементной промышленности и других отраслей.

Специализируется на производстве высокотехнологичного энергетического оборудования: паровых и водогрейных котлов, тягодутьевых машин и сосудов. Тесно сотрудничает с партнерами в Казахстане.