СМИ узнали кандиатуру нового главы «Уралвагонзавода»

Москва, , 04:54 — REGNUM Новым генеральным директором «Уралвагонзавода» вместо Олега Сиенко может стать замминистра промышленности и торговли Александр Потапов, курирующий ОПК. Об этом 28 декабря пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в аппарате правительства.

По информации издания, вопрос о замене главы УВЗ практически решён, кадровые перестановки произойдут в первом квартале 2017 года. В настоящее время ещё ведётся отбор потенциальных кандидатов, но в качестве наиболее вероятного из них называется Александр Потапов. Топ-менеджеры в отрасли характеризуют его как «системного человека» и «антикризисного управленца», способного разобраться с проблемами УВЗ.

Как сообщил источник, близкий к администрации президента, вхождение «Уралвагонзавода» в «Ростех» будет сопровождаться и изменениями в его совете директоров. В частности, ожидается, что совет покинет помощник президента по кадровым вопросам Евгений Школов, который являлся его председателем с 2011 года.

Как передавало ИА REGNUM, 27 декабря президент России Владимир Путин подписал указ о передаче «Ростеху» 100% акций корпорации «Уралвагонзавод», который до этого момента полностью принадлежал государству в лице Росимущества. Все мероприятия, предусмотренные указом, правительству поручено осуществить в течение 18 месяцев.

Не исключается, что в ближайшем будущем в составе «Ростеха» будет сформирован холдинг по выпуску бронетехники наподобие действующих Объединённых строительной и авиастроительной корпораций. Такой вариант развития событий ранее допускал глава «Ростеха» Сергей Чемезов. Эксперты отрасли считают, что создание бронетанкового холдинга станет логичным этапом развития «Уралвагонзавода».

Читайте подробнее: В России может быть создана Объединенная бронетанковая корпорация