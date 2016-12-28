Министр здравоохранения Южной Кореи задержан прокуратурой

Сеул, , 04:53 — REGNUM Прокуратура Южной Кореи задержала бывшего министра здравоохранения страны Мун Хён По в рамках расследования «коррупционного скандала» вокруг президента Пак Хын Ке, передает Associated Press 28 декабря.

Сообщается, что ордер на арест экс-министра еще не выдан, однако прокуратура имеет право задержать чиновника на 48 часов без ордера и предъявления обвинений.

Также известно, что на допрос вызван Ким Санг Рюль, бывший советник президента по культуре — для проверки сообщений о наличии «черного списка» деятелей культуры, по отношению к которым президентом страны оказывалось давление.

Как сообщало ИА REGNUM, «коррупционный скандал» в Южной Корее, в центре которого оказалась президент страны и ее ближайшее окружение, уже привел к крупнейшему политическому кризису в стране.

Президент Пак Хын Ке и большинство ее сторонников отстранены от власти, правящая партия раскололась, расследование прокуратуры коснулось корпораций Южной Кореи, таких как Lotte Group и Samsung, а также Федерации промышленности и Национального пенсионного фонда.

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