Украина намерена ввести ограничения на импорт удобрений из России

В Киеве заявили об установлении факта демпинга при экспорте некоторых видов азотных удобрений из России

Киев, , 03:59 — REGNUM Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) Украины приняла решение о введении антидемпинговых пошлин на импорт российских удобрений. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Основные выводы Минэкономразвития о результатах антидемпингового расследования относительно импорта на Украину некоторых видов азотных удобрений происхождением из Российской Федерации свидетельствуют о наличии факта демпинга», — говорится в пресс-релизе.

«Учитывая то, что Российская Федерация является основным поставщиком удобрений на Украину (80−90% от общего объёма), импорт удобрений по демпинговым ценам ставит украинских аграриев в опасную зависимость от их поставок в будущем. Непредвиденное прекращение поставок российских удобрений в одностороннем порядке может стать ещё одним инструментом агрессии Российской Федерации против Украины в торговой сфере», — отмечают в Минэкономразвития Украины.

В то же время члены украинской комиссии констатировали, что основными потребителями российских удобрений являются сельхозпроизводители и необходимо учитывать их позицию при введении антидемпинговых мер.

В связи с этим Верховная рада в ближайшее время направит на рассмотрение депутатов законопроект о мерах по диверсификации поставок удобрений путём снижения ставок ввозной пошлины на наиболее востребованные виды удобрений (нитрат аммония, карбамид, КАС).

«До принятия Верховной радой законопроекта предлагается временно отсрочить введение антидемпинговых мер относительно импорта удобрений из Российской Федерации, с целью избежания возможных негативных последствий для аграрного комплекса, связанных с их действием. В ближайшее время к МКМТ будет направлено обращение Минагрополитики относительно приостановки принятых мер для рассмотрения до вступления решения в силу», — говорится в сообщении.

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