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Мексиканская авиакомпания Interjet запретила полёты 11 самолётов SSJ 100

Экономика
Самолёты будут возвращены к выполнению регулярных рейсов после устранения ранее обнаруженного дефекта

Мехико, 28 Декабря 2016, 03:33 — REGNUM  Мексиканская авиакомпания Interjet приняла решение о временном снятии с рейсов 11 российских самолётов Sukhoi Superjet 100, после выявления у них «потенциальных неисправностей» в ходе проверки, передаёт агентство Reuters.

Как заявил глава Interjet Хосе Луис Гарса, компания ожидает, когда авиационными властями и производителем будет предложено решение проблемы. После этого SSJ 100 смогут быть возвращены к выполнению регулярных рейсов.

Сообщается, что запрет полётов SSJ 100 в период праздников вызвал трудности с организацией рейсов у мексиканского авиаперевозчика. Клиенты уже вечером 27 декабря начали жаловаться на задержки вылетов в аэропорту Мехико.

Как передавало ИА REGNUM, днём ранее Interjet заявила о начале проверки имеющихся в парке компании самолётов Sukhoi Superjet 100. Решение об этом было принято после того, как Росавиация распорядилась приостановить использование данных самолётов в связи с дефектом стабилизаторов, который был выявлен одним из эксплуатантов воздушного судна — авиакомпанией «ИрАэро».

На минувшей неделе «Аэрофлот» отменил ряд рейсов в связи с приостановкой эксплуатации шести принадлежащих авиакомпании самолётов Sukhoi Superjet 100.

В АО «Гражданские самолёты Сухого» подтвердили факт выявления дефекта и заверили, что по своим свойствам он не является критическим и не ведёт к возникновению опасных ситуаций при эксплуатации.

Читайте ранее в этом сюжете: Мексиканская авиакомпания снимает с рейсов российский лайнер Sukoi

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