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«Двое замерзли, один скачет» — 27 декабря на фондовом рынке США

Экономика
Если темп останется прежним, в этом году «рекорда» Dow Jones в 20000 пунктов не случится
Эдгар Дега. Фондовая биржа. 1879 Эдгар Дега. Фондовая биржа. 1879

Нью-Йорк, США, 28 Декабря 2016, 02:11 — REGNUM  День торгов на фондовом рынке США прошел спокойно — индексы Dow Jones и S&P 500 колебались в пределах 0,1−0,2%, и только «композитный» Nasdaq показал неожиданный рост, передает Associated Press 28 декабря.

На момент окончания торгов в Нью-Йорке индекс Dow Jones вырос на 11.23 пункта (0,1%), до 19 945,04. Индекс S&P 500 вырос на 5,09 пункта (0,2%), до 2268,88. Индекс Nasdaq вырос на 24,75 пункта (0,5%), до 5487,44.

Таким образом, промышленный индекс Dow Jones пока не добрался до символической отметки в 20 000 пунктов — если темп останется прежним, в этом году «рекорда» не будет. А вот Nasdaq в очередной раз побил исторический максимум в 5483 пунктов, установленный 20 декабря.

Максимальный рост на торгах показали акции компаний, работающих в сфере высоких технологий. Акции производителя микроэлектроники Nvidia выросли на 6,9%, технологическая компания Fitbit выросла на 7,4%. Кроме того, рост показали строительные компании. Что неожиданно: после решения ФРС США о повышении ключевой ставки, оказывающей влияние на ипотечное кредитование, девелоперы и строители резко «просели». Акции компании Lennar выросли на 1,9%, акции D.R.Horton выросли на 1,3%, акции PulteGroup выросли на 1,3%.

Нефть и доллар в ходе вторничных торгов незначительно выросли. Стоимость барреля нефти марки Brent в конце торгов в Лондоне составила $56,09, рост на 1,7%. На валютных торгах доллар вырос до 117,45 иен с 117.26, евро упал до $1,0458 с $1,0452.

Как сообщало ИА REGNUM, рост фондового рынка США не прекращается после выборов 8 ноября, на которых победил республиканец Дональд Трамп. Индекс Dow Jones в ноябре «пробил» столетний максимум в 19 000 пунктов. Рост был «сбит» всего один раз, 14 декабря, когда Комитет по открытым рынкам Федеральной резервной системы (ФРС) США принял решение повысить базовую процентную ставку с 0,25−0,5% до 0,5−0,75%, однако условное «падение» продолжалось всего один день.

Читайте ранее в этом сюжете: «Ралли Санта-Клауса» на фондовом рынке США в этом году не случилось

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