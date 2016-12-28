Среда, 28 Декабря 2016 года
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Украина получила второй транш помощи Евросоюза на сумму 55 млн евро

Экономика
Средства выделены Киеву в рамках соглашения о финансировании между правительством Украины и Еврокомиссией от 2014 года
Кабан
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Кабан

Киев, 28 Декабря 2016, 01:23 — REGNUM  Киев получил второй транш безвозмездной финансовой помощи от Европейского союза на сумму 55,125 млн евро. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Указанные безвозмездные и безвозвратные ресурсы были предоставлены Украине по результатам проведения Еврокомиссией оценки внедрения Украиной реформ в сферах борьбы с коррупцией, улучшения системы государственных закупок, улучшения прозрачности и подотчётности в сфере управления государственными финансами, реформы сферы государственного управления, реформирования системы предоставления административных услуг, внедрения конституционной реформы и гармонизации избирательного законодательства и законодательства о финансировании политических партий», — говорится в сообщении.

Указывается, что эквивалент указанных средств в национальной валюте, «как и средства первого транша, направляется на финансирование расходов общего фонда государственного бюджета Украины».

Средства выделены Киеву в рамках соглашения о финансировании, заключенного между правительством Украины и Еврокомиссией в 2014 году. Полученный транш стал заключительным в рамках данного договора. Первый транш в сумме 250 млн евро был получен Украиной в июле 2014 года.

Также до конца этого года Киев ожидал получения второго транша кредита от Европейского союза в рамках программы макрофинансовой помощи на общую сумму 600 млн евро, однако Брюссель принял решение отложить вопрос о его выделении.

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