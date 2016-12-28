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ЦБ ожидает стабильного курса национальной валюты при любом сценарии

Экономика
Председатель Банка России отметила снижение зависимости курса рубля от нефтяных котировок
Центробанк России
Иван Шилов © ИА REGNUM
Центробанк России

Москва, 28 Декабря 2016, 00:43 — REGNUM  Центробанк России не ожидает сильных потрясений на валютном рынке при любом сценарии развития экономики, заявила 27 декабря председатель банка Эльвира Набиуллина.

«Мы при любом сценарии не ожидаем каких-то сильных потрясений. Потому что плавающий курс является, скажем так, амортизатором для внешних шоков», — сказала Набиуллина в интервью телеканалу «Россия 1».

Председатель ЦБ также заявила, что зависимость курса национальной валюты от нефтяных котировок на сегодняшний день снизилась. «Чем ниже цена на нефть, тем, при прочих равных, слабее рубль, но эта зависимость, если можно так сказать, стала меньше: при том же изменении цен на нефть рубль у нас реагирует в два раз меньше», — сказала она.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 10% годовых. Принимая решение, Совет директоров Центробанка, как сообщалось, исходил из того, что динамика инфляции и экономической активности в целом соответствует прогнозу снижения инфляции.

Для закрепления тенденции к устойчивому снижению инфляции, по оценкам ЦБ, необходимо поддержание текущего уровня ключевой ставки до конца 2016 года, с возможностью её снижения в I—II квартале 2017 года.

При принятии решения о ключевой ставке в ближайшие месяцы Банк России будет оценивать инфляционные риски и соответствие динамики экономики и инфляции базовому прогнозу.

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