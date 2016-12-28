В Йошкар-Оле отменят льготные проездные только на три месяца

Ранее планировалось, что льготный проезд в троллейбусе для пенсионеров и школьников отменяется на год

Йошкар-Ола, , 23:29 — REGNUM Горсобрание депутатов Йошкар-Олы приняло решение о приостановлении действия льготных проездных для пенсионеров, школьников и студентов сроком на три месяца — с 1 января по 1 марта. Соответствующее предложение экономической комиссии городского парламента поддержали все депутаты, сообщает «7x7» со ссылкой пресс-службу Горсобрания.

Отмечается, что в марте, когда возникнет необходимость решать, что дальше делать с льготными проездными, депутаты рассмотрят вопрос исходя из возможностей бюджета.

В течение первых трех месяцев нового года стоимость проездных на троллейбус для всех категорий граждан составит 700 рублей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, с 1 января также планируется увеличение стоимости проезда. Так, билет на троллейбус будет стоить 18 вместо 16 рублей, стоимость проезда в маршрутке вырастет с 18 до 20 рублей.

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