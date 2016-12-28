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С начала года Удмуртия увеличила госдолг на 13,2%

Экономика
В течение месяца объем долга республики сократился на 1,6 млрд рублей

Ижевск, 27 Декабря 2016, 23:18 — REGNUM  С начала года государственный долг Удмуртии увеличился на 5,52 млрд рублей или 13,16%. По состоянию на 1 декабря текущего года, объем долговых обязательств республики составил 47,377 млрд рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Минфина РФ.

При этом в течение последнего месяца госдолг региона сократился на 1,6 млрд рублей или на 3,2%.

По данным министерства финансов, за месяц сумма кредитных средств, привлеченных в иностранных банках и кредитных организациях, в структуре госдолга республики увеличилась на 2 млрд рублей и составила 17,591 млрд рублей или 37,1%.

Объем средств, заимствованных от других бюджетов бюджетной системы РФ, в течение ноября сократился на 3 млрд рублей и составил 19,635 млрд рублей или 41,4% от общего объема долговых обязательств Удмуртии.

Кроме того, в ноябре снизился объем государственных ценных бумаг республики на 600 млн рублей и составил 10,15 млрд рублей или 21,4% в структуре долга.

В течение января-декабря Удмуртия сократила коммерческие кредиты в структуре долга на 4,409 млрд рублей, за тот же период объем бюджетных кредитов вырос на 6,678 млрд рублей, также увеличился и объем государственных ценных бумаг в структуре долга — на 3,25 млрд рублей.

Согласно изменениям, внесенным в закон Удмуртии о бюджете-2016 в ноябре текущего года, доходная часть бюджета составит 54,168 млрд рублей, расходная — 62,422 млрд рублей. Дефицит бюджет составит 8,254 млрд рублей или 13,2% от расходов. Таким образом, сумма госдолга превышает 87,4% доходов регионального бюджета.

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