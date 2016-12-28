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Шесть партий в Волгограде проигнорировали закон, не отчитавшись о доходах

Экономика
Всего за третий квартал копилки партий пополнились на 42 млн рублей

Волгоград, 28 Декабря 2016, 01:38 — REGNUM  В Волгоградской области лишь больше всех за третий квартал текущего года «заработало» регионально отделение партии «Единая Россия». На счета политического объединения поступило более 30,15 млн рублей. Такие данные корреспонденту ИА REGNUM озвучили 28 декабря в избирательной комиссии региона.

Помимо «Единой России», партийные копилки пополнили еще пять партий. Так, КПРФ получило почти 7,533 млн рублей, «Справедливая Россия» смогла привлечь на свои счета 4,716 млн рублей, «Яблоко» — 208,9 тыс. рублей, «Патриоты России» — 71,4 тыс. рублей. Меньше всех «заработало» ЛДПР — 51,3 тыс. рублей. В общей сложности во время избирательной кампании «партийные копилки» увеличились на 42 миллиона.

За июль-сентябрь не вели финансовую деятельность 50 региональных отделений партий. Они представили «нулевые» сведения о поступлении и расходовании средств.

Есть среди политических объединений и те, которые проигнорировали ФЗ «О политических партиях». Так, о доходах и расходах не отчитались «Защитники Отечества», «Умная Россия», «Российская партии народного управления», «Против всех», «Партия профессионалов» и «Партия Роста».

Как пояснила заместитель председателя избирательной комиссии Волгоградской области Юлия Чернышкова, в отношении нарушителей административные протоколы будут составлены в январе 2017 года.

Также, по ее словам, в регионе уже инициирован процесс приостановления деятельности нескольких региональных отделений партий, которые систематически нарушали сроки представления сведений. Управлением Министерства юстиции уже направлены исковые заявления в суд.

Добавим, что всего в третьем квартале 2016 года в Волгоградской области свою деятельность вели 63 региональных отделения политических партий. В этот период были ликвидированы отделения партий «Воля» и «Партия Человека Труда».

Как сообщало ИА REGNUM, «Единая Россия» сохраняла пальму первенства по доходам как в о втором, так и в первом квартале текущего года.

Читайте ранее в этом сюжете: 16,7 млн руб. заработали партии в Волгоградской области за квартал

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