Венесуэла сократит добычу нефти почти на 100 000 баррелей в сутки
Сокращение добычи начнется 1 января 2017 года, это будет плановое сокращение в рамках соглашения ОПЕК
Каракас, 27 Декабря 2016, 21:37 — REGNUM Венесуэла сообщила, что сократит добычу нефти на 95 000 баррелей в день, во исполнение соглашения о стабилизации мировых цен, сообщает 27 декабря Reuters.
1 января страны ОПЕК, а также некоторые другие не входящие в картель, должны сократить добычу нефти почти на 1,8 миллионов баррелей в сутки.
«Без ущерба для своих международных договоренностей с 1 января 2017 года PDVSA (государственная нефтяная компания Венесуэлы) начнет сокращение объемов добычи нефти в соответствии с договоренностями», — говорится в заявлении министерства энергетики.
Венесуэла — наиболее пострадавшая от падения цен на нефть страна, в настоящее время она добывает около 2,4 миллионов баррелей нефти в сутки.
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