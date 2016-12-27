Принятый мурманский бюджет стал значимым итогом работы депутатов

Мурманск, , 19:30 — REGNUM

В числе значимых итогов работы Мурманской областной Думы глава регионального парламента Сергей Дубовой выделил принятие бюджета области на 2017 год, в котором удалось сохранить все социальные обязательства. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, Дубовой заявил во время своего общения с журналистами.

«На пяти заседаниях было рассмотрено свыше 140 вопросов, принято 54 закона Мурманской области, — отчитался Дубовой. — Из них треть приходится на законы социального блока».

Работая над бюджетом области на 2017 год, депутаты стремились сократить неэффективные расходы и расставить определённые приоритеты в реализации госпрограмм, подчеркнул спикер мурманского парламента.

«В итоге бюджет принят с профицитом, который позволит снизить верхний предел госдолга, а значит, затраты на его обслуживание, — напомнил Дубовой. — В процессе обсуждения законопроекта мои коллеги акцентировали внимание на самых различных проблемах — здравоохранения, социальной политики, жизнедеятельности муниципальных образований. И в качестве рекомендаций были одобрены многие прозвучавшие предложения. К примеру, выделение финансовых средств на осуществление сноса расселенных аварийных многоквартирных домов, индексацию заработной платы работникам бюджетной сферы с учётом уровня инфляции, приобретение, ремонт и обслуживание высокотехнологичного медицинского оборудования, увеличение коэффициента индексации размеров социальных выплат и пособий, ремонт учреждений культуры, предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям и другие».

Как сообщало ИА REGNUM, мурманская областная Дума приняла в окончательной редакции проект закона «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» на прошлой неделе. Согласно ему, в 2017 году доходы составят 54 770 128,7 тыс. рублей, расходы — 54 692 240,8 тыс. рублей, профицит — 77 887,9 тыс. рублей. Свыше 70 процентов общего объёма расходов областного бюджета имеют социальную направленность.

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