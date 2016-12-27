Мурманск, , 19:28 — REGNUM

В мурманской Думе готовы к обращениям горожан о повышении стоимости проезда. Об этом, отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM о реакции народных избранников на повышение стоимости проезда в общественном транспорте с 25 до 28 рублей, заявил глава регионального парламента Сергей Дубовой.

«Мы будем смотреть, пострадают ли те, кто менее всего защищён, — отметил Дубовой. — Если будут обращения, мы будем рассматривать и с правительством принимать какие-либо решения».

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе стало известно, что проезд в Мурманске подорожает с 2500, до 28 рублей. Об этом сказано в постановлении регионального комитета по тарифному регулированию. Нововведение вызвало волну негодования у горожан. Напомним, несогласные с политикой властей начали оставлять свои подписи под петицией, размещённой на сайте Change.org.

По словам автора петиции, мурманчанки Виолетты Грудиной, сбор подписей — это не единственная мера, к которой прибегнут возмущённые северяне. В частности, горожане планируют выйти на митинг и уже подали документы для получения разрешения на проведение мероприятия.

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