Польша в Европейском суде борется с прямыми поставками «Газпрома» в Европу

Брюссель, , 19:15 — REGNUM Европейский суд принял иск польской энергетической компании PGNiG, оспаривающей решение Еврокомиссии об исключении 50% мощностей газопровода OPAL из Третьего энергопакета, дающее «Газпрому» возможность увеличить поставки газа в Европу, минуя польско-украинскую транзитную систему, заявил на пресс-конференции руководитель польской компании Петр Возняк.

По его словам, принятие Европейским судом иска компании PGNiG приостановило выполнение решения Еврокомиссии по газопроводу OPAL. «Мы остановили довольно неудачное, а для нас вредное решение до момента его рассмотрения Европейским судом», — заявил Возняк.

«Мы считаем, что решение ЕК ударяет по нашим интересам и нарушает действующие в ЕС нормы в сфере конкуренции, защиты интересов третьих сторон, нормы пропорциональности, а также положения Соглашения об ассоциации ЕС с Украиной», — отметил Возняк.

В пресс-релизе PGNiG указано, что в состав ее жалобы входят 14 обвинений против Еврокомиссии, включая нарушение договора о Европейском Союзе и директив Европарламента о правилах внутреннего рынка природного газа.

Напомним, 28 октября Еврокомиссия одобрила исключение 50% мощностей газопровода OPAL из Третьего энергопакета, что давало «Газпрому» право увеличить поставки газа в Европу, через «Северный поток» и Германию, минуя транзитные системы Польши и Украины. До этого решения Еврокомиссии «Газпром» имел право лишь на 50% мощностей газопровода OPAL.

Газопровод OPAL, построенный в 2011 году, дает выход на газовые рынки Центральной и Восточной Европы в обход Украины и Польши. Он расположен в Германии и соединяет российский газопровод «Северный поток» с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы.

Постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил, что подача этого иска Польшей политизирована настолько, что это видно любому непредвзятому наблюдателю.

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