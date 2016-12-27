Вторник, 27 Декабря 2016 года
19:22:53 МСК

Польша в Европейском суде борется с прямыми поставками «Газпрома» в Европу

Экономика
Принятие польского иска Европейским судом приостановило выполнение решения Еврокомиссии по газопроводу OPAL

Брюссель, 27 Декабря 2016, 19:15 — REGNUM  Европейский суд принял иск польской энергетической компании PGNiG, оспаривающей решение Еврокомиссии об исключении 50% мощностей газопровода OPAL из Третьего энергопакета, дающее «Газпрому» возможность увеличить поставки газа в Европу, минуя польско-украинскую транзитную систему, заявил на пресс-конференции руководитель польской компании Петр Возняк.

По его словам, принятие Европейским судом иска компании PGNiG приостановило выполнение решения Еврокомиссии по газопроводу OPAL. «Мы остановили довольно неудачное, а для нас вредное решение до момента его рассмотрения Европейским судом», — заявил Возняк.

«Мы считаем, что решение ЕК ударяет по нашим интересам и нарушает действующие в ЕС нормы в сфере конкуренции, защиты интересов третьих сторон, нормы пропорциональности, а также положения Соглашения об ассоциации ЕС с Украиной», — отметил Возняк.

В пресс-релизе PGNiG указано, что в состав ее жалобы входят 14 обвинений против Еврокомиссии, включая нарушение договора о Европейском Союзе и директив Европарламента о правилах внутреннего рынка природного газа.

Напомним, 28 октября Еврокомиссия одобрила исключение 50% мощностей газопровода OPAL из Третьего энергопакета, что давало «Газпрому» право увеличить поставки газа в Европу, через «Северный поток» и Германию, минуя транзитные системы Польши и Украины. До этого решения Еврокомиссии «Газпром» имел право лишь на 50% мощностей газопровода OPAL.

Газопровод OPAL, построенный в 2011 году, дает выход на газовые рынки Центральной и Восточной Европы в обход Украины и Польши. Он расположен в Германии и соединяет российский газопровод «Северный поток» с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы.

Постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил, что подача этого иска Польшей политизирована настолько, что это видно любому непредвзятому наблюдателю.

Читайте ранее в этом сюжете: Польша жалуется суду на решение ЕК о расширенном доступе «Газпрома» к Opal

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Газодобыча и транспортировка газа
Главное сегодня
NB!
27.12.16
МИД РФ отреагировал на арест авторов ИА REGNUM в Белоруссии
МоскваРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
27.12.16
Радио REGNUM: второй выпуск за 27 декабря
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
27.12.16
Электростанции в Крыму в срок не достроят: задерживается поставка турбин
СимферопольРоссия Строительство электростанций Экономика
NB!
27.12.16
Павел БерлиновДоллар и евро могут встретить 2017 год в паритете
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
27.12.16
Станислав СтремидловскийВаршава-2017: великие потрясения или «Великая Польша»?
ВаршаваПольша Главное о Польше Политика
NB!
27.12.16
Жители Еревана несут цветы к посольству России
ЕреванАрмения Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
27.12.16
Жириновский рассказал, от чего человек «чахнет и перестает размножаться»
МоскваРоссия Проблемы экологии Общество
NB!
27.12.16
Огромные экологические долги отражаются на людях — Путин
МоскваРоссия Проблемы экологии Общество
NB!
27.12.16
Угрожает ли Калининградской области энергетический блэкаут?
КалининградРоссия Проект «Геоэнергетика» Экономика
NB!
27.12.16
Путин призвал чиновников «не прятаться в кабинетах» от граждан
МоскваРоссия Проблемы экологии Политика
NB!
27.12.16
Александр ШпунтПереучреждение государства на Ближнем Востоке
БейрутЛиван Ситуация на Ближнем Востоке Политика
NB!
27.12.16
Гигантский природный потенциал РФ имеет планетарное значение — Путин
МоскваРоссия Проблемы экологии Политика
NB!
27.12.16
Президент Болгарии сравнил РФ и СССР – «разрушителей Европы изнутри»
СофияБолгария Президентские выборы в Болгарии-2016 Политика
NB!
27.12.16
Хлопонин сообщил, когда валокордин начнут продавать по рецепту
МоскваРоссия Алкогольные отравления Экономика
NB!
27.12.16
Яков РудьВ Киеве испугались Януковича, даже на видео
КиевУкраина Украина глазами экспертов Политика
NB!
27.12.16
«Испания научит Украину киберсвободу любить»
МадридИспания Гражданская война на Украине Политика
NB!
27.12.16
Суд в Москве удовлетворил иск о госперевороте на Украине в 2014 году
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
27.12.16
В Казахстане найден мертвым сотрудник генконсульства России
АстанаКазахстан Происшествия с гражданами России за границей Происшествия
NB!
27.12.16
Станислав ВернерРубль показал еще не все минимумы
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
27.12.16
Экологическая катастрофа в Литве: в реку попали десятки тысяч кубов фекалий
ВильнюсЛитва Проблемы экологии Общество
NB!
27.12.16
Казахстанским бизнесменам порекомендовали не сотрудничать с Крымом
АстанаКазахстан Воссоединение Крыма с Россией Политика
NB!
27.12.16
Обама обрекает на сотрясение отношения со всем миром — МИД России
МоскваРоссия Дело Магнитского, «акт Магнитского»,«антимагнитский закон» Политика
ещё главное