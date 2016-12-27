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Северный Кавказ получит на бесплатные медикаменты более 1 миллиарда рублей

Экономика
Больше всего из этой суммы получит Ставрополье

Грозный, 27 Декабря 2016, 18:51 — REGNUM  Более 1,117 млрд рублей выделило правительство РФ Северному Кавказу на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для нуждающихся в этом отдельных граждан. Больше всего на эти цели получит Ставрополье — почти 373 млн рублей. Меньше всего выделено Карачаево-Черкесии — 74 млн рублей, говорится в распоряжении, правительства, опубликованном на официальном сайте кабинета министров.

В порядке убывания размера субсидий республики Северного Кавказа расположены следующим образом: Дагестан — около 224 млн рублей, Северная Осетия — почти 130 млн рублей, Чечня — более 127 млн рублей, Кабардино-Балкария — почти 95 млн рублей, Ингушетия — около 94 млн рублей.

Напомним, распоряжение о распределении субвенций на медикаменты в 2017 году подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым 22 декабря. Всего, в соответствии с документом, бюджеты всех регионов России получат 31,609 млрд рублей.

Субсидии будут направлены на бесплатное обеспечение льготников лекарственными препаратами и медицинскими изделиями по рецепту врача, а также на специализированное лечебное питание для детей-инвалидов.

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