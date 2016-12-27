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Литовский бизнес не ждёт ничего хорошего от 2017 года

Экономика
Литовские предприниматели допускают сразу несколько кризисов в ЕС одновременно

Вильнюс, 27 Декабря 2016, 18:48 — REGNUM  В уходящем, 2016 году, европейская повестка дня для бизнеса была как никогда интенсивная, но в следующем году бизнес Литвы и всего Евросоюза столкнется с новыми вызовами, связанными с продолжающимся миграционным кризисом и растущей политической нестабильностью, считают в Конфедерации промышленников Литвы, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 27 декабря.

«Укрепление популистских сил может привести к проявлению протекционизма, сокращающейся привлекательности Европы для инвестиций, может остановить законодательные процессы, экономический рост и развитие торговли», — отметили в сообществе литовских предпринимателей. Томас Василевскис, глава представительства литовского бизнеса в Брюсселе, представитель Конфедерации промышленников Литвы в BUSINESSEUROPE, перечисляет обстоятельства, связанные с политическим и геополитическим климатом ЕС, которые в следующем году неизбежно будут означать «потепление» и «похолодание» климата: «Выборы во Франции и Германии, начало процесса переговоров по Brexit, политика новой администрации президента США, реакция Китая на непредоставление статуса рыночной экономики, действия России и продление санкций, волны иммиграции в ЕС — все это создаст огромное влияние на европейское законодательство, торговые условия в ЕС на глобальном рынке, а также на решения предприятий, касающиеся инвестиций».

Один из основных рисков — «укрепление популистских сил в столицах ЕС». По словам Василевскиса, это может означать проявления протекционизма, новые препятствия для движения товаров и услуг на внутреннем рынке, «замораживание» необходимых реформ, ослабление правовой, регуляционной или политической стабильности. Это может обусловить еще большую неизвестность по поводу условий международной торговли для экспортеров ЕС, а также отразиться на отношениях с Канадой, Китаем, США.

«В контексте этих глобальных вызовов ЕС будет стремиться решить проблемы миграции, будет концентрироваться на охране внешних границ и социальном развитии, торговой политике, продлении деятельности Стратегического фонда инвестиций, повышении занятости среди молодежи, укреплении экономического и денежного союза. Литовский бизнес также должен соответствующим образом подготовиться к предстоящим вызовам», — утверждает Василевскис.

В этом году европейская повестка дня для бизнеса была как никогда интенсивная: росло внимание к регулированию эмиссий углекислого газа восприимчивых к энергии отраслей промышленности, предпринимались попытки устранить препятствия для предоставления услуг на внутреннем рынке ЕС, реформировались защитные меры торговли, но большинство важных решений, связанных с законодательством ЕС, переносится на следующий год. «Проходившие в этом году интенсивные переговоры по поводу соглашений о свободной торговле с США и Канадой закончились по-разному: в следующем году ждет ратификация соглашения с Канадой в Европарламенте и в национальных парламентах. Хочется надеяться, что после смены администрации президента США процесс соглашения о свободной торговле двинется в правильном направлении и с этой страной. Оба этих соглашения значительно улучшили бы условия для литовских экспортеров», — говорит Василевскис.

В следующем году ожидаются решения по поводу статуса рыночной экономики Китая и защитных мер торговли ЕС (антидемпинг, антисубсидии, меры защиты). Литовский бизнес вместе с коалицией промышленников стран ЕС требовали обеспечить эффективные меры, гарантирующие честность в торговле и строгий взгляд на импорт из стран с большим искривлением рынка. В 2016 году литовские перевозчики сталкивались с большими проблемами из-за препятствий на внутреннем рынке дорожного транспорта: старые члены ЕС — Франция, Германия, Италия и Бельгия — ввели новые требования для сектора дорожного транспорта, из-за чего у литовских перевозчиков появилась огромная административная ноша, и осложнилось предоставление транспортных услуг на общем рынке ЕС.

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