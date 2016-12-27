Тимошенко: Украина торгует сырьем, как папуасы

Киев, , 18:44 — REGNUM Украина экспортирует сельскохозяйственное сырье вместо того, чтобы зарабатывать на продаже готовой продукции, поделилась сенсацией глава парламентской фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко в интервью телеканалу NewsOne.

По словам Тимошенко, Украина торгует сырьем, уподобившись папуасам. Долгожительница украинской политики неожиданно осознала, что основой украинского экспорта является сельскохозяйственное сырье, получая от этого экспорта $18 млрд.

В качестве противоядия от столь неожиданного состояния экономики, Тимошенко призвала брать пример с Италии, которая экспортирует переработанную сельскохозяйственную продукцию и получает с каждого гектара значительно больше доходов, чем Украина.

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