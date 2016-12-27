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Дагестан получит 147 млн рублей на выплаты сельским врачам

Экономика
Эти составляет 60% от общего объема финансирования программы «Земский доктор»

Махачкала, 27 Декабря 2016, 18:22 — REGNUM  В следующем году Дагестан получит 147 млн рублей на выплаты медработникам, которые работают в сельской местности. Согласно установленному порядку, Фонд обязательного медицинского страхования выделяет на эти цели 60% от общего объема финансирования, а остальная часть расходов ложится на плечи регионов, говорится в сообщении на сайте правительства России.

Деньги будут выплачиваться из расчета один миллион рублей на одного врача. На выплату претендуют медработники моложе 50 лет с высшим образованием, которые приехали работать в село или поселок городского типа в 2016 и 2017 годах. Всего регионы России получат на эти цели порядка 3,2 млрд рублей. Таким образом власти планируют обеспечить работой на селе около пяти тысяч врачей.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2014—2015 году в Дагестане возникли проблемы с реализацией программы «Земский доктор». Регион не смог выполнить взятые на себя обязательства из-за отсутствия средств в бюджете. В результате 180 медработников остались без положенных им выплат. В 2016 году республика получила на эти цели 245 млн рублей.

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