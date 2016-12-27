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Казахстан предоставит Киргизии техпомощь на 6 млрд рублей в рамках ЕАЭС

Экономика
Киргизские и казахские власти одобрили введение унифицированного железнодорожного тарифа

Бишкек, 27 Декабря 2016, 17:32 — REGNUM  Казахстан выделит Киргизии $100 млн (более 6,09 млрд рублей) в качестве технической помощи. Как сообщил сегодня, 27 декабря, на пресс-конференции вице-премьер-министр Олег Панкратов, соответствующая договоренность достигнута в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге.

По словам высокопоставленного киргизского чиновника, эти денежные средства будут направлены на переоборудование контрольно-пропускных пунктов на киргизско-казахстанской границе и оснащение киргизстанских ветеринарных лабораторий в соответствии с нормами Евразийского союза.

Также Олег Панкратов отметил, что киргизские и казахские власти подписали соглашение о переходе на единый тариф при железнодорожных перевозках.

«Мы надеемся, что наши предприниматели, которые возят грузы в Киргизию железнодорожным транспортом из России через территорию Казахстана, будут платить меньше. Это повлечет удешевление стратегических для нас товаров — горюче-смазочных материалов, металла и леса», — подчеркнул он.

ИА REGNUM напоминает, что в мае 2014 года правительства России и Казахстана приняли решение об оказании Киргизии финансовой и технической помощи на сумму свыше $300 млн (свыше 18,27 млрд рублей), в рамках реализации «дорожной карты» по вступлению этой среднеазиатской страны в Евразийский экономический союз. При этом российская сторона выделила две трети от указанной суммы, а Казахстан должен был предоставить оставшуюся треть.

Отметим, что впоследствии, в начале ноября 2016 года, Таможенная служба России также передала оборудование стоимостью в 44,2 млн рублей для переоснащения главной ветеринарной лаборатории Киргизии.

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Евразийский экономический союз
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