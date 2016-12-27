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Северодвинский завод поставляет винты для арктических судов

Экономика
Центр судоремонта «Звездочка» выполнил поставку комплектов гребных винтов для компании ABB Oy Marine and Ports (Финляндия)

Северодвинск, Архангельская область, 27 Декабря 2016, 16:39 — REGNUM  На протяжении длительного времени Центр пропульсивных систем «Звездочки» является партнером финской компании, поставляющей на верфи всего мира свои движительно-рулевые комплексы типа AZIPOD. В рамках очередного контракта северодвинские корабелы изготовили двенадцать лопастей и три ступицы гребных винтов из нержавеющей стали. Эти винты будут смонтированы на строящемся в Корее на верфи Daewoo Shipbuilding&Marine Engineering Co арктическом газовозе проекта «Ямал». Диаметр каждого из винтов 6 метров, а масса — 39 тонн. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе предприятия.

Еще один комплект гребного винта изготовлен и поставлен для установки на ледоколе «Александр Санников» проекта Arc130A. Это судно класса Icebreaker 8 строится на Выборгском судостроительном заводе по заказу ПАО «Газпромнефть» и будет эксплуатироваться при освоении Новопортовского месторождения. Полностью контракт на поставку всех трех винтов ледокола будет выполнен в течение 2017 года

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