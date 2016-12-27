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Электростанции в Крыму в срок не достроят: задерживается поставка турбин

Экономика
«Технопромэкспорт» сдвинул сроки окончания строительства двух крымских ТЭС приблизительно на полгода
Электроподстанция
maxmann
Электроподстанция

Симферополь, 27 Декабря 2016, 16:34 — REGNUM  Теплоэлектростанции (ТЭС) в Крыму и Севастополе будут построены с опозданием из-за задержки поставок турбин для энергоблоков. Об этом журналистам сообщил генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов, пишет ТАСС.

Ранее в этом сюжете: ТЭС под Симферополем: «Турбины пока не закуплены, подрядчик не определен»

«У нас по плану конец 2017 года, но понятно, что мы уже не успеваем, поэтому, думаю, к середине 2018 года завершим строительство», — сказал Чемезов.

По его словам, сейчас идут переговоры с поставщиками по закупке оборудования «для генерации» для строительства ТЭС в Крыму.

Напомним, в Симферополе и Севастополе строят по одной ТЭС. Каждая станция состоит из двух энергоблоков и будет выдавать мощность в 470 МВт. Ранее было запланировано, что по одному блоку на каждой электростанции введут в эксплуатацию в сентябре 2017 года, а вторые блоки — в 2018 году.

Как сообщало ИА REGNUM, поставку турбин для продолжения строительства первого энергоблока Симферопольской ТЭС строители ждут с 26 сентября. Пока же строительство ТЭС приостановлено, но продолжаются работы по подводу коммуникаций к электростанции. На Симферопольской ТЭС планируется поставить 8 турбин суммарной мощностью 450 МВт, уточнили корреспонденту ИА REGNUM в «Технопромэкспорте» в конце ноября. При этом тогда в компании отмечали, что газотурбинное оборудование для Симферопольской электростанции «на данный момент еще не закуплено».

«Проблем с поставкой турбинного оборудования для электростанции в Симферополе нет. Сейчас готовятся места для приёмки турбин на объекте. Первый блок станции будет сдан в 4 квартале 2017 года», — заявляли в «Технопромэкспорте» месяц назад.

Читайте ранее в этом сюжете: В Крыму проблемы со строительством ТЭС из-за задержки поставки турбин

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