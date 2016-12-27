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Трассу за 1,5 млрд рублей открыли на Кубани для курорта Лагонаки

Экономика
Дорога связала станицу Нижегородскую и посёлок Мезмай
Автотрасса
Иллюстрация: Rosavtodor.ru
Автотрасса

Краснодар, 27 Декабря 2016, 16:01 — REGNUM  В Краснодарском крае добраться от станицы Нижегородской до поселка Мезмай в Апшеронском районе стало проще. Здесь открыта новая автомобильная дорога четвертой категории. Об этом на пресс-конференции сообщил министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Христофор Константиниди, передает корреспондент ИА REGNUM 27 декабря.

«До настоящего момента люди передвигались там (от станицы до посёлка — прим ИА) на высокопроходимой технике, по-другому ехать нельзя было. Сейчас мы эту возможность предоставили», — подчеркнул начальника отдела развития горноклиматических курортов краевого ведомства Дмитрия Галенко.

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Восемь лет ожидания: На трасcе М-4 «Дон» на Кубани открыли новую развязку

По его словам, протяженность трассы составила 15 километров, а ее строительство обошлось в 1,5 млрд рублей. Средства выделил краевой бюджет.

Как отметил Христофор Константиниди, помимо социальной составляющей, дорога к Мезмаю также позволит развивать торговлю и сферу общественного питания.

Строительство трассы велось в рамках развития горнолыжного курорта Лагонаки.

«Реализация данного проекта является не только серьезным вкладом в развитие курорта Лагонаки. Прежде всего, дорога значительно упростит жизнь местных жителей», — отметил Дмитрий Галенко.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября в Краснодарском крае был открыт еще один важный дорожный объект — трехуровневая транспортная развязка на 1442-м км федеральной трассы М-4 «Дон» в районе реки Джубги (Туапсинский район). Она дала гостям и жителям края возможность беспрепятственно добираться из Краснодара в Новороссийск и из Новороссийска в Сочи.

Добавим, что, согласно прогнозам, в новогодние праздники горнолыжные курорты Кубани посетят по разным оценкам — от 300 до 380 тысяч человек. Планка в целом по зимнему курортному сезону не опустится ниже уровня прошлого года, это не менее миллиона туристов. Основной поток отдыхающих традиционно придется на Сочи.

По предварительным оценкам, курорты Краснодарского края в 2016 году посетили порядка 15,8 млн туристов. Основная нагрузка пришлась на летние месяцы, когда регион принял порядка 8,9 млн туристов. Темп роста к 2015 году составил 112%. За 11 месяцев 2016 года в консолидированный бюджет края от предприятий санаторно-курортного и туристского комплекса поступило 6 млрд рублей. Это на 10% больше, чем в аналогичный период 2015 года.

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Развитие автотранспортной инфраструктуры
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