Мантуров: с самолетами SSJ-100 есть небольшая техническая проблема

... которая в ближайшее время будет решена

Москва, , 15:33 — REGNUM Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров пояснил журналистам причины проверки самолетов SSJ-100 в авиапарке мексиканской компании Interjet, которая является крупнейшим эксплуатантом этих самолетов.

По его словам, есть «небольшая техническая проблема», которая в ближайшее время будет решена.

Ранее мексиканская авиакомпания Interjet заявила о проверке всех самолетов SSJ-100 в своем авиапарке. СМИ сообщили об отмене рейсов в Сан-Луис — Потоси из Мехико, выполнявшихся на этих самолетах.

24 декабря Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) сообщило о выявлении авиакомпанией «ИрАэро» дефекта проушин верхних и нижних поясов установочных узлов в стабилизаторах самолета SSJ. Ведомство уже разослало авиакомпаниям письмо о необходимости разовой проверки всех летающих в настоящий момент гражданских авиалайнеров Сухого.

Между тем АО «Гражданские самолеты Сухого» поспешило успокоить пассажиров, пояснив, что хотя дефект «одной из деталей хвостовой части SSJ» действительно имеет место, к возникновению небезопасных ситуаций он привести не может. Однако, отмечает Infox.ru, проверить самолеты этой марки авиаторам все же придется.

Информация о дефекте хвостового оперения российских суперджетов поступила буквально на следующий день после того, как Европейское агентство авиационной безопасности одобрило версию лайнера с увеличенной дальностью полетов — SSJ-100 Long Range. Этот сертификат позволит «ГСС» продавать зарубежным заказчикам Sukhoi Superjet 100 c дальностью полетов до 4578 км.

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