Вторник, 27 Декабря 2016 года
15:43:47 МСК

Мантуров: с самолетами SSJ-100 есть небольшая техническая проблема

Экономика
... которая в ближайшее время будет решена
Самолёт Sukhoi Superjet-100
Katsuhiko Tokunaga/SuperJet Internationa
Самолёт Sukhoi Superjet-100

Москва, 27 Декабря 2016, 15:33 — REGNUM  Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров пояснил журналистам причины проверки самолетов SSJ-100 в авиапарке мексиканской компании Interjet, которая является крупнейшим эксплуатантом этих самолетов.

По его словам, есть «небольшая техническая проблема», которая в ближайшее время будет решена.

Ранее мексиканская авиакомпания Interjet заявила о проверке всех самолетов SSJ-100 в своем авиапарке. СМИ сообщили об отмене рейсов в Сан-Луис — Потоси из Мехико, выполнявшихся на этих самолетах.

24 декабря Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) сообщило о выявлении авиакомпанией «ИрАэро» дефекта проушин верхних и нижних поясов установочных узлов в стабилизаторах самолета SSJ. Ведомство уже разослало авиакомпаниям письмо о необходимости разовой проверки всех летающих в настоящий момент гражданских авиалайнеров Сухого.

Между тем АО «Гражданские самолеты Сухого» поспешило успокоить пассажиров, пояснив, что хотя дефект «одной из деталей хвостовой части SSJ» действительно имеет место, к возникновению небезопасных ситуаций он привести не может. Однако, отмечает Infox.ru, проверить самолеты этой марки авиаторам все же придется.

Информация о дефекте хвостового оперения российских суперджетов поступила буквально на следующий день после того, как Европейское агентство авиационной безопасности одобрило версию лайнера с увеличенной дальностью полетов — SSJ-100 Long Range. Этот сертификат позволит «ГСС» продавать зарубежным заказчикам Sukhoi Superjet 100 c дальностью полетов до 4578 км.

Читайте ранее в этом сюжете: Мексиканская авиакомпания снимает с рейсов российский лайнер Sukoi

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Авиастроение
Главное сегодня
NB!
27.12.16
Станислав СтремидловскийВаршава-2017: великие потрясения или «Великая Польша»?
ВаршаваПольша Главное о Польше Политика
NB!
27.12.16
Жители Еревана несут цветы к посольству России
ЕреванАрмения Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
27.12.16
Россия может стать крупнейшим экспортером мусора
МоскваРоссия Проблемы экологии Экономика
NB!
27.12.16
Жириновский рассказал, от чего человек «чахнет и перестает размножаться»
МоскваРоссия Проблемы экологии Общество
NB!
27.12.16
Огромные экологические долги отражаются на людях — Путин
МоскваРоссия Проблемы экологии Общество
NB!
27.12.16
Угрожает ли Калининградской области энергетический блэкаут?
КалининградРоссия Проект «Геоэнергетика» Экономика
NB!
27.12.16
Александр ШпунтПереучреждение государства на Ближнем Востоке
БейрутЛиван Ситуация на Ближнем Востоке Политика
NB!
27.12.16
Гигантский природный потенциал РФ имеет планетарное значение — Путин
МоскваРоссия Проблемы экологии Политика
NB!
27.12.16
Путин дал старт подаче газа по газопроводу Кубань—Крым
МоскваРоссия Энергетическая блокада Крыма Экономика
NB!
27.12.16
Президент Болгарии сравнил РФ и СССР – «разрушителей Европы изнутри»
СофияБолгария Президентские выборы в Болгарии-2016 Политика
NB!
27.12.16
Хлопонин сообщил, когда валокордин начнут продавать по рецепту
МоскваРоссия Алкогольные отравления Экономика
NB!
27.12.16
Яков РудьВ Киеве испугались Януковича, даже на видео
КиевУкраина Украина глазами экспертов Политика
NB!
27.12.16
Суд в Москве удовлетворил иск о госперевороте на Украине в 2014 году
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
27.12.16
В Казахстане найден мертвым сотрудник генконсульства России
АстанаКазахстан Происшествия с гражданами России за границей Происшествия
NB!
27.12.16
Станислав ТарасовStratfor прогнозирует упадок влияния США и ЕС на постсоветском пространстве
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
27.12.16
Станислав ВернерРубль показал еще не все минимумы
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
27.12.16
Экологическая катастрофа в Литве: в реку попали десятки тысяч кубов фекалий
ВильнюсЛитва Проблемы экологии Общество
NB!
27.12.16
Казахстанским бизнесменам порекомендовали не сотрудничать с Крымом
АстанаКазахстан Воссоединение Крыма с Россией Политика
NB!
27.12.16
«Эстония не готова к обороне со стороны моря»
ТаллинЭстония Милитаризация Прибалтики Политика
NB!
27.12.16
Планы США по ПРО направлены на слом ядерного паритета с РФ — МИД
МоскваРоссия Ядерное оружие Политика
NB!
27.12.16
Подарок от ИА REGNUM на весь 2017 год
МоскваРоссия Новый год Общество
NB!
27.12.16
Оренбуржье-2016: снежный плен на трассе и посадка горящего самолёта
ОренбургРоссия Итоги 2016 года Происшествия
ещё главное