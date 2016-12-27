Вторник, 27 Декабря 2016 года
15:43:54 МСК

В 2017 году Минприроды РФ установит за свалками «народный контроль»

Экономика
Также планируется введение дополнительных средств автоматизированного контроля транспортировки отходов

Москва, 27 Декабря 2016, 15:18 — REGNUM  Минприроды РФ намерено с 2017 года намерено ввести систему народного контроля за ликвидацией свалок отходов, а для контроля за транспортировкой отходов предлагает использовать систему ГЛОНАСС. Об этом сегодня, 27 декабря, заявил министр природных ресурсов России Сергей Донской на заседании Госсовета, посвященном вопросам экологии.

«В настоящее время министерство упорядочило систему лицензирования оборота отходов, уже выдано 12 тысяч лицензий. Также планируется введение дополнительных средств автоматизированного контроля транспортировки отходов независимо от классов опасности, включая использование системы ГЛОНАСС», — отметил министр.

«Вместе с общественными организациями в 2017 году мы вводим в эксплуатацию публичную информационную систему по выявлению и контролю за ликвидацией свалок, своеобразную систему народного контроля», — сказал Донской.

Читайте также: Мусоровозы в России могут оснастить приемниками ГЛОНАСС

Как сообщало ИА REGNUM, спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов также предлагает оснастить все транспортные средства в РФ, перевозящие опасные грузы, отходы и мусор, надо приемниками ГЛОНАСС.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Сбор, вывоз, хранение и переработка бытового мусора
Главное сегодня
NB!
27.12.16
Станислав СтремидловскийВаршава-2017: великие потрясения или «Великая Польша»?
ВаршаваПольша Главное о Польше Политика
NB!
27.12.16
Жители Еревана несут цветы к посольству России
ЕреванАрмения Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
27.12.16
Россия может стать крупнейшим экспортером мусора
МоскваРоссия Проблемы экологии Экономика
NB!
27.12.16
Жириновский рассказал, от чего человек «чахнет и перестает размножаться»
МоскваРоссия Проблемы экологии Общество
NB!
27.12.16
Огромные экологические долги отражаются на людях — Путин
МоскваРоссия Проблемы экологии Общество
NB!
27.12.16
Угрожает ли Калининградской области энергетический блэкаут?
КалининградРоссия Проект «Геоэнергетика» Экономика
NB!
27.12.16
Александр ШпунтПереучреждение государства на Ближнем Востоке
БейрутЛиван Ситуация на Ближнем Востоке Политика
NB!
27.12.16
Гигантский природный потенциал РФ имеет планетарное значение — Путин
МоскваРоссия Проблемы экологии Политика
NB!
27.12.16
Путин дал старт подаче газа по газопроводу Кубань—Крым
МоскваРоссия Энергетическая блокада Крыма Экономика
NB!
27.12.16
Президент Болгарии сравнил РФ и СССР – «разрушителей Европы изнутри»
СофияБолгария Президентские выборы в Болгарии-2016 Политика
NB!
27.12.16
Хлопонин сообщил, когда валокордин начнут продавать по рецепту
МоскваРоссия Алкогольные отравления Экономика
NB!
27.12.16
Яков РудьВ Киеве испугались Януковича, даже на видео
КиевУкраина Украина глазами экспертов Политика
NB!
27.12.16
Суд в Москве удовлетворил иск о госперевороте на Украине в 2014 году
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
27.12.16
В Казахстане найден мертвым сотрудник генконсульства России
АстанаКазахстан Происшествия с гражданами России за границей Происшествия
NB!
27.12.16
Станислав ТарасовStratfor прогнозирует упадок влияния США и ЕС на постсоветском пространстве
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
27.12.16
Станислав ВернерРубль показал еще не все минимумы
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
27.12.16
Экологическая катастрофа в Литве: в реку попали десятки тысяч кубов фекалий
ВильнюсЛитва Проблемы экологии Общество
NB!
27.12.16
Казахстанским бизнесменам порекомендовали не сотрудничать с Крымом
АстанаКазахстан Воссоединение Крыма с Россией Политика
NB!
27.12.16
«Эстония не готова к обороне со стороны моря»
ТаллинЭстония Милитаризация Прибалтики Политика
NB!
27.12.16
Планы США по ПРО направлены на слом ядерного паритета с РФ — МИД
МоскваРоссия Ядерное оружие Политика
NB!
27.12.16
Подарок от ИА REGNUM на весь 2017 год
МоскваРоссия Новый год Общество
NB!
27.12.16
Оренбуржье-2016: снежный плен на трассе и посадка горящего самолёта
ОренбургРоссия Итоги 2016 года Происшествия
ещё главное