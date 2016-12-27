«Мы увидели, что государство заинтересовалось несырьевым экспортом»

Москва, , 15:29 — REGNUM В 2016 году свою работу начал Образовательный проект Российского экспортного центра, который призван помочь представителям малого и среднего предпринимательства освоить экспортную деятельность. Как показала практика, для этого бизнесменам часто не хватает знаний и информации, в том числе и о том, где получить доступное и прозрачное финансирование. В ходе реализации программы в 13 пилотных регионах экспертам уже удалось обучить более 1000 предпринимателей. Теперь проект выходит на новый уровень развития, что позволит предпринимателям многих регионов России получить необходимые знания и навыки для выхода на новые рынки. О достигнутых успехах и дальнейших перспективах уникальной программы обучения корреспонденту ИА REGNUM рассказала директор Образовательного проекта Российского экспортного центра Алисия Никитина.

ИА REGNUM: Напомните, пожалуйста, какие регионы приняли участие в проекте в 2016 году? Насколько увеличится география проекта теперь?

В 2016 году в очном обучении приняли участие 13 регионов Российской Федерации: Волгоградская область, Красноярский край, Нижегородская область, Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Ростовская область, Самарская область, город Санкт-Петербург, Свердловская область, Ульяновская область, Хабаровский край, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Челябинская область.

При этом хотелось бы отметить, что это только старт проекта. По большому счету у нас этот год был тестовым — нам необходимо было обкатать саму программу, которую мы разработали в этом году, отработать механизм организации и проведения очного обучения в регионах через наших партнеров и региональных тренеров, запустить дистанционные платформы — то есть задачи не столько количественные, а, скорее, качественные. Поэтому эти 13 регионов выступили в качестве «пилотных», на которых мы отрабатывали нашу новую программу, наш новый проект.

Если говорить о 2017 годе, то географию проекта мы планируем увеличить до 30 регионов — в проекте будут задействованы, в том числе субъекты Сибирского федерального округа, которые были пока что не так активно представлены.

На текущий момент у нас готов предварительный перечень регионов, и очень надеемся, что все планы, которые мы себе нарисовали в этом году, в следующем будут реализованы.

ИА REGNUM: Каковы ближайшие планы по развитию проекта? Каким будет следующий этап?

В этом году мы отработали механизм передачи очной программы через наших региональных партнеров в лице организаций и структур поддержки экспорта — тех специализированных структур, которые были созданы по инициативе Минэкономразвития ещё в 2011 году для нефинансовой поддержки экспортеров.

В то же время нам хотелось бы попробовать другие каналы продвижения проекта, и в рамках заключенного нами соглашения с Российским экономическим университетом им. Плеханова мы отобрали 5 региональных филиалов университета — в Брянской, Кемеровской, Саратовской, Смоленской областях и городе Севастополе. Это регионы, в которых у РЭУ есть свои филиалы, и мы в следующем году в тестовом формате будем запускать программу обучения предпринимателей именно на базе высшего учебного заведения. Посмотрим, как будет развиваться это направление в партнерстве. Сейчас заинтересованность (в таких проектах) есть и у различных региональных, и у федеральных вузов. Но мы решили выбрать один университет с разветвленной региональной сетью, и попробовать реализовать эту программу уже совместно с ним.

Кроме того, в этих же регионах осенью 2017 года будет запущена совместная программа под двумя брендами — РЭУ им. Плеханова и РЭЦ — программа повышения квалификации для студентов магистратуры.

Ее задача будет заключаться в том, чтобы повысить мотивацию и стимулировать предпринимательскую инициативу у наших студентов-магистрантов, заинтересовать их возможностью создания собственного бизнеса, научить, как идею превращать в бизнес, а затем — как бизнес превращать в международный бизнес.

Будем надеяться, что эта программа будет пользоваться популярностью среди наших студентов. Мы очень хотим создать для предприятий кадровый ресурс, действительно подготовленный, экспортно ориентированный, мотивированный и соответствующим образом подготовленный.

ИА REGNUM: Смогли ли уже воспользоваться полученными знаниями предприниматели, которые участвовали в проекте в 2016 году?

Проще ответить на этот вопрос на примере действующих экспортеров. Потому что среди тех, кто приходит к нам на курсы, около половины — это экспортеры, которые уже активно осуществляют свою деятельность. По ним как раз проще посмотреть, как действует наша программа.

Например, предприниматель Ханты-Мансийского автономного округа, который сам изобрел и производит принтеры для печати фольгой для последующего нанесения на предметы, после наших курсов получил ответ из одной из европейских стран, чего он совершенно не ожидал. Ранее он всегда размещался на отраслевых площадках, а тут решил отправить свое предложение по всем предоставленным РЭЦ источникам и в очень короткий промежуток времени уже получил ответную реакцию.

Другой предприниматель из Волгограда нам приводил пример, как он после обучения произвел кабинетно-маркетинговое исследование. Этому мы учим в рамках курсов нашей образовательной программы — мы даем источники и алгоритмы, где искать, что искать, как искать. Он решил попробовать направить предложение о продаже такого достаточно малораспространенного продукта на рынке, как сафлор. Из него производится сафлоровое масло, основными потребителями которого являются Индия, Иран и Турция. По его словам, пока он отправлял третье предложение третьей стране, от первой к нему уже пришел ответ о заинтересованности в поставках.

Такие точечные явления возникают на протяжении всей программы и во всех регионах. Вот только-только предприятие приступило к подготовке внешнеторгового контракта, мы запустили курс, и чётко по алгоритму с нами всё было подготовлено. Вероятность допущения ошибки, если ты никогда не работал в этой сфере, очень велика. И когда есть четкий алгоритм и план подготовки — а мы именно в таком унифицированном формате выдаем рабочие материалы, — пропустить что-либо невозможно. И таких примеров очень много.

От начинающих экспортеров информации пока что не было, по крайней мере, коллеги нам не рассказывали об их экспортных поставках. В то же время, если посмотреть на нашем сайте обратную связь — она находится в открытом доступе — встречаются отзывы, когда начинающие или еще не экспортирующие предприятия говорят о том, что пора приступать к экспортным поставкам.

Все мы знаем, что пока мы не начнем планировать или хотя бы о чем-то говорить, до действия дело точно не дойдет. Вот мы за этот год смогли расшевелить сознание определенного количества человек в 13 регионах и будем надеяться, что через год-полтора — это нормальный срок для того, чтобы знание превратилось в действие, а действие в экспортную сделку, — мы сможем уже посмотреть, как наше обучение, наша программа воздействовала на стремление предпринимателей экспортировать.

ИА REGNUM: С какими странами у экспортеров возникают самые большие трудности и почему? Идёт ли в связи с этим какая-то отдельная работа с экспортерами по конкретным странам? Или видам товаров?

Поскольку мы находимся в самом начале пути, мы запустили универсальную программу — мы рассказываем, как экспортировать и товары, и услуги. Это знания, которые применимы для всех рынков.

Безусловно, есть особенности в деловой коммуникации, в сертификации, и мы эти моменты охватываем. Но не углубляемся, поскольку это этап следующего периода. По сути на российском рынке сейчас и так есть эксперты, специалисты, которые читают страновые модули, которые действительно находятся на информационном «острие», в постоянном контакте с определенной страной и дают достаточно ценные и практичные советы.

Мы же для себя поставили такую задачу — дать то предложение, которого на рынке нет. А именно, когда в одном месте можно получить знания по всем этапам экспортного проекта.

В следующем году мы запланировали запуск курсов по онлайн-торговле, налоговым аспектам экспортной деятельности, включая возврат валютного НДС, и продуктам группы РЭЦ. А вот уже в 2018 году, как только мы окончательно запустим программу в 30 регионах и ее обкатаем, перейдем к специализированным модулям.

В то же время у каждого региона есть своя специфика, и пробел в знаниях может возникнуть в любой стране, с любым торговым партнером. Поэтому курсы мы будем выстраивать по региональной принадлежности с точки зрения приоритетов — куда экспортеры больше всего экспортируют. Это и азиатский регион, это и страны СНГ, это Евросоюз, который, несмотря на санкции, остается нашим ключевым торговым партнером, это Латинская Америка.

ИА REGNUM: Если обобщить полученный опыт, что можно сказать по поводу взаимодействия самих экспортеров друг с другом на ваших курсах? Возникают ли какие-то точки соприкосновения?

В декабре к нам приезжали на последнюю сессию тренеры — 16 человек из 13 регионов, — обучались последнему курсу, который был посвящен логистике. У нас было время отдельно с ними пообщаться, узнать, что говорят предприниматели, какие есть плюсы-минусы, на что следует обратить внимание, какие есть действительно интересные уникальные моменты нашего проекта. И практически каждый тренер заявил о том, что «зажигает» и вдохновляет их то, как слушатели начинают общаться между собой.

Это неудивительно — наши курсы проводятся в формате бизнес-тренинга. А бизнес-тренинг предполагает постоянное взаимодействие участников между собой в течение всего процесса обучения.

Сначала они знакомятся и представляются, выясняют, кто, чем занимается, как долго занимается экспортом. В группе создаётся понимание, с кем они сегодня будут работать.

Потом их делят на группы, на пары, тройки, постоянно перемешивают между собой и предлагают решить ту или иную ролевую ситуацию. И в процессе они знакомятся, сотрудничают. При этом ведь они выступают команда на команду — поэтому уже на этом уровне возникает определенная солидарность.

В кофе-брейках мы стимулируем дальнейший обмен опытом — у кого какие сложности, кто с чем сталкивался. Таким образом, наши тренеры создают дополнительную атмосферу для обсуждения.

А в Волгограде, например, после второго курса экспортеры начали обмениваться между собой контактами, выяснять, кто когда на какой курс придёт, чтобы там ещё пообщаться. Они переходят на стадию личного контакта — не учеников или слушателей в рамках тренинга, а товарищей по цеху. И вот эта синергия для нас действительно бесценна.

Нам это кажется естественным. Люди выходят из одной предпринимательской среды. У них есть одна общая черта — невероятная живость ума, любопытство и активность, которые помогают им двигаться вперёд. Без этих качеств, как мне кажется, быть предпринимателем невозможно. Поэтому эта пассионарность, которая у них заложена чуть ли не на генном уровне, — активность и открытость, —проявляется и в общении.

Сколько угодно можно им рассказывать и их учить — и они, безусловно, учатся — но мне кажется, закрепление материала происходит именно тогда, когда они его начинают переносить на опыт — на свой опыт, на опыт тех, с кем они учатся за одним столом, обсуждать это в группах, на кофе-брейках и так далее.

ИА REGNUM: Могли вы дать какой-то общий совет для предпринимателей, которые занимаются экспортом?

Пожалуй, первый совет — это интересоваться. Понятно, что каждое коммерческое предприятие существует для того, чтобы извлекать прибыль. Поэтому предпринимателям нужно интересоваться новыми каналами извлечения прибыли.

Экспорт — это как раз новые рынки. Достаточно вспомнить, что количество человек, принадлежащих к среднему классу Китая, равняется численности населения Российской Федерации — более 140 млн. Это те, кто готов покупать, в том числе экологически чистые, качественные иностранные продукты. Фактически там уже развивается свой «консьюмеризм» — вот она аудитория, которая заинтересована в российских товарах! И которая, к тому же, находится не так далеко, особенно, для определенных регионов Российской Федерации.

Соответственно, первый совет — быть любопытными и интересоваться тем, что происходит вокруг. Выходить за рамки, потому что, не выходя за них, получение новых источников прибыли невозможно. Нужно развивать рынки, как внутри РФ, так и, безусловно, зарубежные.

Второй совет — верить в то, что все получится. Государство действительно помогает экспортёрам, несырьевым экспортёрам. Сейчас очень сильно изменились правила и требования таможни. Действительно выходной режим экспортных товаров с территории Российской Федерации во многих аспектах облегчен. Над этим работают многие министерства и ведомства, и мы, как образовательный проект, находим подтверждение, что государство заинтересовано в развитии международной торговли, и мы готовы приложить все усилия для того, чтобы облегчить экспортерам жизнь. В это надо верить и этим надо пользоваться.

Ну и, наконец, третий совет — это, конечно же, знать. Знать, как работать в этой сфере и вести своё дело.

Читайте ранее в этом сюжете: Экспорт российских МСП: «Возможность есть, знаний не хватает»