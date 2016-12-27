Мусоровозы в России могут оснастить приемниками ГЛОНАСС

Москва, , 15:11 — REGNUM Все транспортные средства в РФ, перевозящие опасные грузы, отходы и мусор, надо оснастить приемниками ГЛОНАСС. Об этом сегодня, 27 декабря, заявил спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов на заседании Госсовета, посвященном вопросам экологии.

«Все транспортные средства, перевозящие опасные грузы, отходы и мусор, в обязательном порядке должны быть оснащены приемниками ГЛОНАСС. Причем не в каждом регионе по отдельности, потому что те же мусоровозы ездят из одного региона в другой. Мы должны видеть это все на централизованном уровне, куда едет опасный груз, как он едет, куда везутся отходы и так далее», — сказал Иванов.

«Кроме того, необходимо максимально ужесточить контроль за обращением с высокоопасными отходами, в случае необходимости привлекать правоохранительные органы и прокуратуру», — подчеркнул спецпредставитель.