В Крыму необходимо построить мусоросжигательный завод — Иванов
Москва, 27 Декабря 2016, 15:07 — REGNUM Строительство мусоросжигательного завода на Южном берегу Крыма позволит решить мусорную проблему полуострова. Об этом сегодня, 27 декабря, заявил спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов на заседании Госсовета, посвященном вопросам экологии.
«Хотелось бы обратить внимание на Крым. Там скопилось огромное количество отходов, и с учётом всё возрастающего, и это хорошо, потока туристов, на мой взгляд, созрела уже необходимость аналогичный завод строить и в Крыму», — сказал Иванов.
Ранее он отметил, что госкорпорация «Ростех» планирует построить четыре мусоросжигательных завода в Подмосковье, а также один в Татарстане.
По словам Иванова, находящийся на Южном берегу Крыма, в районе Ялты так называемый Гаспринский полигон производит ужасающее впечатление.
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Как сообщало ИА REGNUM, количество отходов в стихийных свалках в России превысило 30 млрд тонн, они занимают территорию в 48 тыс. га.
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