К концу года доходы нижегородцев упали на 6,5%

Уровень инфляции в Нижегородской области за январь-ноябрь 2016 года составил 4,9%

Нижний Новгород, , 15:05 — REGNUM В Нижегородской области среднедушевые денежные доходы населения в январе-ноябре 2016 года составили 29 578 рублей в месяц и по сравнению с соответствующим периодом 2015 года снизились на 0,2%.

Как сообщили в региональном отделении Росстата, реальные денежные доходы населения (доходы, скорректированные на индекс потребительских цен) в январе-ноябре снизились на 6,1%.

Реальные располагаемые денежные доходы населения (доходы за минусом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен), по сравнению с соответствующим периодом 2015 года снизились на 6,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день каждый десятый нижегородец живет за чертой бедности. Величина прожиточного минимума в регионе по итогам III квартала 2016 года составила 8729 рублей.

Доля нижегородцев с доходами ниже прожиточного минимума составил 10% от общей численности населения области.

На 1 декабря суммарная задолженность по заработной плате на предприятиях и в организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, составила более 88 млн рублей.

Уровень инфляции за январь-ноябрь 2016 года составил 4,9%. Цены на продовольственные товары выросли в среднем на 4,1%, непродовольственные товары — в среднем на 6,1%, услуги — в среднем на 4,4%.