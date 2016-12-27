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Строить железнодорожные подходы к Керченскому мосту некому?

Экономика
Росжелдор в третий раз объявил конкурс на разработку техдокументации и строительство железнодорожных подходов к Керченскому мосту

Симферополь, 27 Декабря 2016, 15:04 — REGNUM  Федеральное агентство железнодорожного транспорта Росжелдор не может найти подрядчика на разработку технической документации и последующее строительство железнодорожных подходов к Керченскому мосту. Конкурс объявили в третий раз, на предыдущие два конкурса заявок не поступало вообще, передаёт корреспондент ИА REGNUM 27 декабря.

Информация о новом конкурсе размещена на портале госзакупок. В документации к конкурсу говорится, что общая стоимость работ — 16,9 млрд рублей. Заявки принимаются до 9 января. Срок исполнения контракта — ноябрь 2019 года.

Предыдущие два конкурса на разработку техдокументации и строительство железнодорожных подходов к Керченскому мосту не состоялись: на первый пришло только одно предложение от АО «Акционерная компания «Железные дороги Якутии», готовой выполнить контракт за 16,27 млрд рублей; на второй конкурс заявок вообще никто не подавал.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство РФ решило перенести дату пуска железнодорожной части моста через Керченский пролив. В условия госконтракта на строительство Керченского моста внесли изменения, согласно которым дата начала временной эксплуатации построенной железнодорожной линии на Керченском мосту устанавливается на 1 декабря 2019 года — на год позже первоначально запланированной даты.

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Строительство Керченского моста
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