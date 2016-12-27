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Ростовская область: шахтёрам выплатили долги по зарплате на 16,7 млн рублей

Экономика
Зарплату за июнь 2015 года получили работники «УК «Алмазная» и ЗАО «Ростовгормаш»

Ростов-на-Дону, 27 Декабря 2016, 14:54 — REGNUM  Бывшим работникам обанкротившейся угледобывающей компании «Кингкоул» продолжают выплачивать долги по зарплате. Так, накануне зарплату за июнь 2015 года получили как горняки УК «Алмазная», так и ЗАО «Ростовгормаш». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре ОАО «Региональная корпорация развития» 27 декабря, всего в период с 21 по 26 декабря горнякам было направлено 1 тыс. 170 выплат на общую сумму 16,7 млн рублей.

Читайте ранее в сюжете: Хроника выплат: горнякам Ростовской области погасили 5,4 млн рублей долга

Напомним, что выплаты шахтёрам производит ОАО «Региональная корпорация развития». В августе-сентябре текущего года угледобытчикам было перечислено около 3 тыс. выплат. Так, были погашены долги за апрель-май 2015 года.

Как уже сообщало ИА REGNUM, задолженность перед 2,5 тыс. трудящихся была накоплена в размере 320 млн рублей.

Генеральный директор обанкротившейся угледобывающей компании Владимир Пожидаев находится в СИЗО и ожидает приговор суда. Он обвиняется в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, и полной невыплате свыше двух месяцев зарплаты и других выплат (ч. 2 ст. 201 и ч. 2 ст. 145 УК РФ).

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