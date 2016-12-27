Россия может стать крупнейшим экспортером мусора

Москва, , 14:48 — REGNUM Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил экспортировать мусор в Швецию.

«Не прозвучало, а где самый лучший опыт решения проблемы мусора. Швеция. Там не только все решено, им же не хватает своего мусора для переработки, и они завозят мусор — единственная в мире страна, которая импортируем мусор», — отметил Жириновский в ходе Госсовета по вопросам экологического развития России.

«Давайте, и мы, может, направим… Санкт-Петербург ближе всего. Это же достижение. Почему наши ответственные чиновники об этом не говорят, что есть страна, которая вышла в перед в этом вопросе?» — указал депутат Госдумы.

Более 7 млрд рублей до 2019 года планируется направить из федерального бюджета на очистку загрязненных территорий от накопленных промышленных отходов в регионах России, но бюджетных средств недостаточно и нужно стимулировать к таким работам частных инвесторов, заявил глава Минприроды Сергей Донской на заседании Госсовета по экологии.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на заседании Госсовета президент РФ Владимир Путин отметил, что количество отходов в стихийных свалках в России превысило 30 млрд тонн, они занимают территорию в 48 тыс. га.

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