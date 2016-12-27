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Магнитка разработает новые марки сталей для сверхнизких температур

Экономика
Магнитогорский металлургический комбинат (ММК, Магнитогорск, Челябинская обл.) совместно с Магнитогорским государственным техническим университетом (МГТУ) им. Г.И.Носова выиграла грант Министерства образования и науки РФ

Магнитогорск, Челябинская область, 27 Декабря 2016, 14:37 — REGNUM  170 миллионов рублей будет направлено на разработку новых видов сталей, работающих в условиях сверхнизких температур. Как сообщили в пресс-службе компании, проект, который будет внедряться на ММК, имеет большое значение для экономики страны и будет реализовываться в рамках программы импортозамещения. Проект рассчитан на три года.

Перед магнитогорскими металлургами и учеными поставлена задача разработать принципиально новые виды сталей, способные работать в условиях экстремально низких температур. Потребность в таком прокате возникла в связи со строительством новых трубопроводов в непростых климатических условиях Сибири и Крайнего Севера.«Этот прокат будет выдерживать температуру до минус 196 градусов. В основном он предназначен для хранения сжиженного природного газа. В основном это емкости большого тоннажа и трубопроводы от этих емкостей до танкеров, которые будут перевозить сжиженный природный газ», — говорит главный специалист группы по развитию Научно-технического центра ОАО «ММК» Сергей Денисов.Как отметили в пресс-службе ММК, это уже четвертый совместный проект специалистов магнитогорского университета и комбината. В частности, ранее благодаря тесному взаимодействию ученых и металлургов было освоено производство принципиально новых марок стали под брендом Magstrong. Это сверхпрочный металл, который применяется при изготовлении строительной, карьерной спецтехники, а также оборудования для проходки шахт и переработки горных пород, пояснили в пресс-службе ММК.

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