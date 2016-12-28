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2016 год рубль начал падением, заканчивает ростом

Экономика
В начале года доллар поднимался до 86 рублей
Рубль
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Рубль

Москва, 28 Декабря 2016, 12:19 — REGNUM  2016 год выдался крайне хорошим для национальной валюты, несмотря на катастрофическое падение в начале года с 73 до 86 рублей за доллар, на конец декабря курс укрепился до 61 рубля за доллар. Какие события имели наибольшее влияние на российскую валюту? Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас.

«Ни для кого не секрет, что отечественная валюта сильно привязана к нефтегазовому сырью. Черное золото переживало не лучшее времена: длительное время на рынке сохранялось повышенное предложение нефти от производителей, что не могло остаться без внимания «невидимой руки рынка», благодаря чему стоимость сырой нефти рухнула за 4 месяца с сентября 2014 года по январь 2015 года в два раза до 43 долларов за баррель. Однако это было только начало всех проблем, и в феврале 2016 года котировка пробила очередное дно в 26 долларов за баррель, минимум который последний раз видели в 2003 году. Если мы посмотрим на курс рубля в моменты сильнейших падений цен на сырье, то отметим и пиковые значения пары USD/RUB: изменение курса с 40 до 71,40 и с 72 до 85 в начале 2015 и 2016 годов соответственно», — отметил Салас.

Он подчеркнул, что сложившаяся ситуация естественным образом не устраивала экспортеров нефти, стартовали переговоры о сокращении добычи нефти. Финальные договоренности были достигнуты 30 ноября, после чего черное золото и валюты нефтедобывающих стран получили передышку.

Если рост рубля по отношению к доллару сдерживало серьезное укрепление «американца», то в случае с евро, как подчеркнул аналитик, ситуация обстояла гораздо благоприятнее: «Максимальные значения пары в конце 2015 года были 100 рублей за единую валюту, тогда как текущий курс составляет 64 рубля. Такой тенденции во многом способствовали неопределенность касательно будущего ЕС и продолжение программы количественного смягчения».

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