Доллар и евро могут встретить 2017 год в паритете

Москва, , 16:14 — REGNUM Еще перед наступлением 2016 года основные ожидания рынка были связаны с обещаниями ФРС повысить процентную ставку в 3−4 раза. Но год начался с обвала фондовых рынков и котировок цен на нефть, которые достигали 28$ за баррель. Наша национальная валюта встретила 2016 год обвалом: 21 января рубль упал до отметки 86 за один доллар. При этом сам доллар также терял позиции с каждым заседанием американского регулятора. Инвесторы, видя цифры экономических показателей США, теряли надежду и веру в Федрезерв. При этом европейская валюта, несмотря на разницу монетарных политик ЕЦБ и ФРС, сумела взобраться до отметки 1,1600.

Цены на нефть росли от своего дна, веря в способность ОПЕК регулировать баланс нефтяного рынка. Также поддержку оказали и пожары в Канаде, и военные конфликты в Ливии и Нигерии. Ожидания договоренностей в первом полугодии подняли цены на нефть до 53$ за баррель, но в итоге рынок был разочарован разногласиями внутри картеля, и стоимость барреля ушла к 40$. Все нефтяное сообщество с нетерпением ожидало встречи 30 ноября. И тут — о чудо! Организация стран экспортеров не только договорилась о снижении добычи, но и смогла привлечь к этому страны, не входящие в ОПЕК. Но эйфория длилась недолго. При текущих ценах 55−57$ за баррель Brent начинает пробуждаться виновник обвала цен 2014 года — американский сланец. Думаю, этот год мы закончим в районе 53$ за бочку «черного золота». Окончание 2015 года было на отметках 38$.

При всех встрясках нефтяного рынка рубль, начиная с апреля, зажался в коридор 63−67 рублей за доллар. В целом, наша валюта на протяжении всего года показывает удивительную стойкость. Надо отдать должное нашему ЦБ. Благодаря умеренно жесткой денежно-кредитной политике наш регулятор сумел привлечь иностранных инвесторов, показав стабильность и надежность рубля даже при сильных колебаниях цен на нефть. Carry-трейдеры и по сей день с большим желанием скупают наши ОФЗ. Помимо ДКП, наш банк умело управляет рублевой ликвидностью: при излишке забирает себе путем размещения на депозитах, при недостатке отдает по операциям РЕПО. Но конец года близок, и нам нужно выплатить порядка 13,4 млрд долларов по внешним долгам. А, как утверждают банки, долларовой ликвидности в стране нет. Острая нехватка. 2015 год рубль завершил на отметке 73 рубля за доллар. Думаю, этот год может закончиться на отметках 63 — 65 р/$.

С европейской валютой дела обстоят довольно печально. Весь 2015 год был пропитан темой паритета евро и доллара, основанной на разнице монетарных политик ЕЦБ и ФРС. Но что-то пошло не так. За весь год американский Центробанк повысил ставку лишь один раз, в декабре, впервые за 8 лет. Затем разочаровывающие данные из Штатов не смогли дать рост доллару. Все изменилось 8 ноября. Итоги выборов президента Соединенных Штатов стали неожиданностью для большинства игроков. Побеждает Дональд Трамп. Рынок охватила паника, но лишь на несколько часов. Взвесив все обещания кандидата, инвесторы осознали, что экономические и политические реформы миллиардера помогут разогнать инфляцию и ускорить рост экономики. С того момента рост доллара не останавливался.

В декабре же масла в огонь подлил американский регулятор, повысив процентную ставку до 0,50 — 0,75%, спрогнозировав минимум 3 повышения в 2017-м. Центральный банк Европы, наоборот, увеличил срок программы количественного смягчения до конца 2017 года. Таким образом, в следующем году в европейскую экономику будет влито 540 млрд евро. Вдобавок ко всему, в Европе усиливаются антиевропейские настроения, начало которым положил Brexit. Референдум в Италии провалился, и теперь к власти может прийти партия, выступающая за выход из состава ЕС. Разговоры о паритете вновь набрали силу. И в принципе осталось совсем немного. Конец 2016 года пара EUR/USD, скорее всего, встретит на отметках 1,0350−1,0400. Год назад мы были на 400 пунктов выше.

Год 2017 будет не менее интересным. Начало процедуры Brexit, заселение Трампа в Белый дом, выборы в Европе, договоренности ОПЕК. Все эти события несомненно окажут серьезное влияние на все финансовые рынки.