Вторник, 27 Декабря 2016 года
15:43:20 МСК

Путин дал старт подаче газа по газопроводу Кубань—Крым

Экономика
По словам Путина, пуск газопровода позволит обеспечить бесперебойную подачу газа всем потребителям на полуострове
Газ
WerbeFabrik
Газ

Москва, 27 Декабря 2016, 14:16 — REGNUM  Президент РФ Владимир Путин 27 декабря принял участие в торжественной церемонии и дал старт подаче газа в Крым из материковой России. Газ идет по газопроводу Краснодарский край—Крым, работы по его сооружению были завершены накануне.

По словам Путина, пуск газопровода позволит обеспечить бесперебойную подачу газа всем потребителям на полуострове. «Это еще одно очень важное решение для развития Крыма на длительную перспективу», — сказал глава государства.

Путин поздравил с запуском жителей полуострова, рабочих и всех, кто принимал участие в строительстве газопровода. Также в церемонии пуска принимали участие в режиме видеоконференции глава Республики Крым Сергей Аксенов и врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников.

О завершении работ по строительству газопровода Краснодарский край—Крым общей протяженностью 358,7 километра Владимир Путин заявил в ходе большой пресс-конференции 23 декабря. После старта поставок газа в Крым с материковой части страны, на полуострове начнется строительство двух электростанций мощностью 470 мегаватт каждая и после окончания стройки Крым выйдет на собственную генерацию в 2 тыс. мегаватт.

Добавим, что Керчь (восточный Крым) подключили к магистральному газопроводу Кубань—Крым ещё в середине октября 2016 года.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Энергетическая блокада Крыма
Главное сегодня
NB!
27.12.16
Станислав СтремидловскийВаршава-2017: великие потрясения или «Великая Польша»?
ВаршаваПольша Главное о Польше Политика
NB!
27.12.16
Жители Еревана несут цветы к посольству России
ЕреванАрмения Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
27.12.16
Россия может стать крупнейшим экспортером мусора
МоскваРоссия Проблемы экологии Экономика
NB!
27.12.16
Жириновский рассказал, от чего человек «чахнет и перестает размножаться»
МоскваРоссия Проблемы экологии Общество
NB!
27.12.16
Огромные экологические долги отражаются на людях — Путин
МоскваРоссия Проблемы экологии Общество
NB!
27.12.16
Угрожает ли Калининградской области энергетический блэкаут?
КалининградРоссия Проект «Геоэнергетика» Экономика
NB!
27.12.16
Александр ШпунтПереучреждение государства на Ближнем Востоке
БейрутЛиван Ситуация на Ближнем Востоке Политика
NB!
27.12.16
Гигантский природный потенциал РФ имеет планетарное значение — Путин
МоскваРоссия Проблемы экологии Политика
NB!
27.12.16
Путин дал старт подаче газа по газопроводу Кубань—Крым
МоскваРоссия Энергетическая блокада Крыма Экономика
NB!
27.12.16
Президент Болгарии сравнил РФ и СССР – «разрушителей Европы изнутри»
СофияБолгария Президентские выборы в Болгарии-2016 Политика
NB!
27.12.16
Хлопонин сообщил, когда валокордин начнут продавать по рецепту
МоскваРоссия Алкогольные отравления Экономика
NB!
27.12.16
Яков РудьВ Киеве испугались Януковича, даже на видео
КиевУкраина Украина глазами экспертов Политика
NB!
27.12.16
Суд в Москве удовлетворил иск о госперевороте на Украине в 2014 году
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
27.12.16
В Казахстане найден мертвым сотрудник генконсульства России
АстанаКазахстан Происшествия с гражданами России за границей Происшествия
NB!
27.12.16
Станислав ТарасовStratfor прогнозирует упадок влияния США и ЕС на постсоветском пространстве
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
27.12.16
Станислав ВернерРубль показал еще не все минимумы
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
27.12.16
Экологическая катастрофа в Литве: в реку попали десятки тысяч кубов фекалий
ВильнюсЛитва Проблемы экологии Общество
NB!
27.12.16
Казахстанским бизнесменам порекомендовали не сотрудничать с Крымом
АстанаКазахстан Воссоединение Крыма с Россией Политика
NB!
27.12.16
«Эстония не готова к обороне со стороны моря»
ТаллинЭстония Милитаризация Прибалтики Политика
NB!
27.12.16
Планы США по ПРО направлены на слом ядерного паритета с РФ — МИД
МоскваРоссия Ядерное оружие Политика
NB!
27.12.16
Подарок от ИА REGNUM на весь 2017 год
МоскваРоссия Новый год Общество
NB!
27.12.16
Оренбуржье-2016: снежный плен на трассе и посадка горящего самолёта
ОренбургРоссия Итоги 2016 года Происшествия
ещё главное