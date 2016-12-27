Каждый третий готов эмигрировать из Латвии

Рига, , 14:15 — REGNUM



Почти треть населения Латвии готова отправиться жить в одну из западных стран, свидетельствуют данные опроса проведенного Центром исследований общественного мнения SKDS, сообщает LETA.

Так, 30% жителей Латвии оказались готовы к переезду на Запад, если бы у них была такая возможность, 60% дали отрицательный ответ. Еще 9% не смогли дать на заданный вопрос конкретного ответа.

Напомним, по данным опросов SKDS предыдущих лет, самый большой удельный вес желающих эмигрировать в Латвии был зафиксирован в 2010 году, когда готовность уехать, высказали 52%респондентов. В 2014 и 2015 годах число потенциальных эмигрантов составляло 40% и 33% соответственно.

Стоит добавить, что несмотря на то, что ситуация с настроением жителей в Латвии лучше предыдущих двух лет, в последние месяцы наблюдается тенденция к ее ухудшению.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, почти половина жителей Латвии, или 41%, недовольны своим финансовым положением, свидетельствуют данные опроса, проведенного по заказу «SEB banka». В результате опроса также выяснилось, что удовлетворенность людей финансовым положением в Латвии самая низкая среди стран Прибалтики — 4,3 по десятибалльной системе. В Литве эта оценка составляет 4,4 пункта, в Эстонии еще выше.

Также Латвия лидирует в ЕС по числу жителей с нищенскими зарплатами. Так, в Латвии 25,5% трудоустроенных жителей получают низкие зарплаты — менее двух третей от средней почасовой ставки оплаты труда в стране. А каждый третий житель латвийской провинции, по недавно опубликованному исследованию Eurostat, находится на пороге бедности, и это один из самых плохих показателей во всем Евросоюзе.

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