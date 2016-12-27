Вторник, 27 Декабря 2016 года
15:45:03 МСК

Каждый третий готов эмигрировать из Латвии

Экономика
В последние месяцы желающих покинуть страну становиться больше
В эмиграцию
Цитата из к/ф «Иммигрант». Реж. Чарльз Чаплин. 1917. США
В эмиграцию

Рига, 27 Декабря 2016, 14:15 — REGNUM  

Почти треть населения Латвии готова отправиться жить в одну из западных стран, свидетельствуют данные опроса проведенного Центром исследований общественного мнения SKDS, сообщает LETA.

Так, 30% жителей Латвии оказались готовы к переезду на Запад, если бы у них была такая возможность, 60% дали отрицательный ответ. Еще 9% не смогли дать на заданный вопрос конкретного ответа.

Напомним, по данным опросов SKDS предыдущих лет, самый большой удельный вес желающих эмигрировать в Латвии был зафиксирован в 2010 году, когда готовность уехать, высказали 52%респондентов. В 2014 и 2015 годах число потенциальных эмигрантов составляло 40% и 33% соответственно.

Стоит добавить, что несмотря на то, что ситуация с настроением жителей в Латвии лучше предыдущих двух лет, в последние месяцы наблюдается тенденция к ее ухудшению.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, почти половина жителей Латвии, или 41%, недовольны своим финансовым положением, свидетельствуют данные опроса, проведенного по заказу «SEB banka». В результате опроса также выяснилось, что удовлетворенность людей финансовым положением в Латвии самая низкая среди стран Прибалтики — 4,3 по десятибалльной системе. В Литве эта оценка составляет 4,4 пункта, в Эстонии еще выше.

Также Латвия лидирует в ЕС по числу жителей с нищенскими зарплатами. Так, в Латвии 25,5% трудоустроенных жителей получают низкие зарплаты — менее двух третей от средней почасовой ставки оплаты труда в стране. А каждый третий житель латвийской провинции, по недавно опубликованному исследованию Eurostat, находится на пороге бедности, и это один из самых плохих показателей во всем Евросоюзе.

Читайте ранее в этом сюжете: Финансовым положением удовлетворены 23% жителей Латвии: опрос

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экономический кризис в Прибалтике
Главное сегодня
NB!
27.12.16
Станислав СтремидловскийВаршава-2017: великие потрясения или «Великая Польша»?
ВаршаваПольша Главное о Польше Политика
NB!
27.12.16
Жители Еревана несут цветы к посольству России
ЕреванАрмения Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
27.12.16
Россия может стать крупнейшим экспортером мусора
МоскваРоссия Проблемы экологии Экономика
NB!
27.12.16
Жириновский рассказал, от чего человек «чахнет и перестает размножаться»
МоскваРоссия Проблемы экологии Общество
NB!
27.12.16
Огромные экологические долги отражаются на людях — Путин
МоскваРоссия Проблемы экологии Общество
NB!
27.12.16
Угрожает ли Калининградской области энергетический блэкаут?
КалининградРоссия Проект «Геоэнергетика» Экономика
NB!
27.12.16
Александр ШпунтПереучреждение государства на Ближнем Востоке
БейрутЛиван Ситуация на Ближнем Востоке Политика
NB!
27.12.16
Гигантский природный потенциал РФ имеет планетарное значение — Путин
МоскваРоссия Проблемы экологии Политика
NB!
27.12.16
Путин дал старт подаче газа по газопроводу Кубань—Крым
МоскваРоссия Энергетическая блокада Крыма Экономика
NB!
27.12.16
Президент Болгарии сравнил РФ и СССР – «разрушителей Европы изнутри»
СофияБолгария Президентские выборы в Болгарии-2016 Политика
NB!
27.12.16
Хлопонин сообщил, когда валокордин начнут продавать по рецепту
МоскваРоссия Алкогольные отравления Экономика
NB!
27.12.16
Яков РудьВ Киеве испугались Януковича, даже на видео
КиевУкраина Украина глазами экспертов Политика
NB!
27.12.16
Суд в Москве удовлетворил иск о госперевороте на Украине в 2014 году
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
27.12.16
В Казахстане найден мертвым сотрудник генконсульства России
АстанаКазахстан Происшествия с гражданами России за границей Происшествия
NB!
27.12.16
Станислав ТарасовStratfor прогнозирует упадок влияния США и ЕС на постсоветском пространстве
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
27.12.16
Станислав ВернерРубль показал еще не все минимумы
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
27.12.16
Экологическая катастрофа в Литве: в реку попали десятки тысяч кубов фекалий
ВильнюсЛитва Проблемы экологии Общество
NB!
27.12.16
Казахстанским бизнесменам порекомендовали не сотрудничать с Крымом
АстанаКазахстан Воссоединение Крыма с Россией Политика
NB!
27.12.16
«Эстония не готова к обороне со стороны моря»
ТаллинЭстония Милитаризация Прибалтики Политика
NB!
27.12.16
Планы США по ПРО направлены на слом ядерного паритета с РФ — МИД
МоскваРоссия Ядерное оружие Политика
NB!
27.12.16
Подарок от ИА REGNUM на весь 2017 год
МоскваРоссия Новый год Общество
NB!
27.12.16
Оренбуржье-2016: снежный плен на трассе и посадка горящего самолёта
ОренбургРоссия Итоги 2016 года Происшествия
ещё главное