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Продлена приостановка компенсаций советских вкладов Сбербанка

Экономика
Советские вклады не будут компенсировать до 2020 года

Москва, 1 Января 2017, 01:53 — REGNUM  

Приостановление компенсаций по сбережениям, помещенным на вклады Сбербанка до 20 июня 1991 года, в очередной раз продлевается с 1 января 2017 года, сообщает ИА REGNUM.

В 1995 году был принят закон, согласно которому государство гарантирует восстановление и обеспечение сохранности сбережений граждан, помещенных на вклады Сбербанка РФ до 20 июня 1991 года, на вклады по договорам личного страхования и в государственные ценные бумаги СССР и РСФСР на территории России до 1 января 1992 года. Восстановление сбережений, согласно принятому документу, должно осуществляться переводом их в целевые долговые обязательства РФ с использованием долгового рубля. Стоимость одного долгового рубля определяется, исходя из изменения соотношения контрольной стоимости необходимого социального набора и базовой стоимости данного набора и применяется при использовании и обслуживании целевых долговых обязательств России.

При переводе всех гарантированных государством сбережений граждан в целевые долговые обязательства РФ объем средств, необходимый на их погашение, в 2017 году оценивается в 41,5 трлн рублей, в 2018 году — 43,4 трлн рублей, в 2019 году — 45,1 трлн рублей, подсчитали в правительстве РФ.Приостановка компенсаций продлевается в связи с тем, что правительством до сих пор не разработаны законы, регламентирующие порядок применения долгового рубля и перевод вкладов в целевые долговые обязательства России, а также порядок их обслуживания. Кроме того, в правительстве признали отсутствие средств на компенсацию советских вкладов.

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Правительство России
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