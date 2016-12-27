Хлопонин сообщил, когда валокордин начнут продавать по рецепту

Дискуссия о том, нужно ли включать вместе с валокордином в список рецептурных препаратов йод, зеленку и другие спиртосодержащие препараты, еще идет

Москва, , 13:57 — REGNUM Вице-премьер РФ Александр Хлопонин заявил журналистам 27 декабря, что уже во втором квартале 2017 года в России валокордин могут начать отпускать по рецептам.

По его словам, окончательное решение будет принято в первом квартале 2017 года, тогда же будут внесены необходимые изменения в нормативные акты. «И я думаю, что будет отпускаться в аптеках по рецепту со второго квартала», — сказал. Хлопонин.

Он пояснил, что дискуссия о том, нужно ли включать вместе с валокордином в список рецептурных препаратов йод, зеленку и другие спиртосодержащие препараты, еще идет. «Но все спиртосодержащие жидкости двойного назначения — однозначно», — заключил Хлопонин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 декабря министр здравоохранения России Вероника Скворцова на заседании Совета Федерации заявила, что комиссия по алкогольному регулированию правительства работает над введением регламентов для технического спирта.

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