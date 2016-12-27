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Правительство Южного Урала избавляется от сельскохозяйственных объектов

Экономика
В пользу крупных частников

Челябинск, 27 Декабря 2016, 13:52 — REGNUM  Правительство Челябинской области проводит приватизацию производственных объектов сельскохозяйственной отрасли. Под продажу частным собственникам попали пакеты акций элеватора и молочного комбината. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства имущества и природных ресурсов Челябинской области.

Полный пакет (100%) акций ОАО «Брединский элеватор» выкупила агрофирма «Ариант» у прежнего собственника, которым являлась Челябинская область. Сумма сделки составила 30,8 млн рублей. Оплата пакета должна состоятся до 10 февраля 2017 года.

В правительстве региона заявили, что довольны сделкой, которая была оформлена договором купли-продажи после аукциона. Отмечается, что ранее продать элеватор не получалось: торги либо отменялись, либо объявлялись не состоявшимися.

В региональном министерстве имущества и природных ресурсов рассчитывают, что «имущество будет использоваться по назначению», и его потенциал востребован.

При этом источник в министерстве сельского хозяйства Челябинской области полагает: какого-то смысла, в продаже или сохранении элеватора на балансе регионального правительства нет. И когда элеватор был в собственности региональных властей, он действовал так или иначе в интересах крупных производителей зерна, которые через договоренности реализовывали свои бизнес интересы. А так при продажи бюджет области получит хоть какие-то деньги в дефицитную региональную казну.

Фермеры Южного Урала, производители зерна, также меланхолично отнеслись к сделке, отметив, что проблема не столько в собственниках элеваторов, а в независимой экспертизе зерна. Хлеборобы отметили, что лучше бы руководство области озадачилось и реализовало, а точнее восстановило, так как раньше она функционировала, независимую лабораторию по оценке качества зерна в Челябинске. Тем самым снялась бы напряженность на зерновом рынке, где за счет манипуляций с определением класса зерна элеваторы пытаются сбить цены. Это, по словам фермеров, бьет по не крупным производителям зерновых и подрывает конкуренцию, о которой так заботятся региональные власти.

Добавим, правительство Челябинской области рапортует, что дополнительно избавилось от миноритарного пакета акций в 1,8% Челябинского городского молочного комбината, за что бюджет получит 25,3 млн рублей. Всего за 2016 год подобные сделки принесли в региональную казну около 90 млн рублей.

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Приватизация госактивов
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