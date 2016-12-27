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«Цена на нефть в 2017 году составит $45-47»

Экономика
Ситуация на нефтяном рынке в будущем году не должна сильно ухудшиться, дно нефтяного рынка пройдено, заявила эксперт
Нефть
Иллюстрация: Topwar.ru
Нефть

Москва, 27 Декабря 2016, 13:25 — REGNUM  При условии соблюдения ОПЕК и независимыми производителями достигнутых соглашений, 2017 год, а точнее его первая половина, обещает быть позитивной для рынка нефти. Члены картеля договорились о сокращении добычи ОПЕК на 1,17 млн баррелей в сутки с января 2017 года. Падение будет происходить постепенно. Достигнутых договоренностей достаточно, чтобы поддержать цены на нефть марки Brent на уровне $53−56 за баррель. Декабрьская эйфория «быков» уже начала сходить на нет. В дальнейшем их настроение будет зависеть от статистики, демонстрирующей ежемесячные объемы добычи картеля и иных участников соглашения, заявила корреспонденту ИА REGNUM замдиректора аналитического департамента Альпари Анна Кокорева.

«Линия поведения США на рынке нефти станет важным фактором, определяющим движение котировок на протяжении всего 2017 года. Поведение сланцевых нефтяных компаний Америки будет агрессивным, как только цена на нефть WTI зафиксируется выше $50 за баррель. Еженедельная статистика по коммерческим запасам нефти и количеству буровых установок будет свидетельствовать о росте их активности. В этом случае увеличение предложения нефти со стороны крупнейшего ее потребителя будет давить на цены, что в последствие вызовет их нисходящую коррекцию», — отметила эксперт.

«Если новый президент США Дональд Трамп начнет превращать в жизнь свои предвыборные обещания, ситуация усугубится. Речь идет о снятии ограничений на разведку и добычу углеводородов в США, а также о желании сократить импорт нефти, заместив его собственными ресурсами. Вследствие этого добыча Штатов начнет прирастать, а спрос на сырье из третьих стран станет падать. Необдуманная политика Штатов на рынке черного золота может вновь привести к дисбалансу спроса и предложения. В этом случае коррекция на рынок придет гораздо быстрее. Если ситуация начнет развиваться по указанному выше сценарию, цена на нефть марки Brent вновь вернется в диапазон $40−45 за баррель», — пояснила Кокорева.

«Укрепление доллара США и замедление темпов роста китайской экономики останутся менее значимыми рисками для рынка. В среднем ситуация в будущем году не должна сильно ухудшиться, дно нефтяного рынка пройдено и вряд ли производители допустят возврат к столь низким отметкам. Если исходить из базового сценария, то среднегодовая цена на нефть марки Brent в 2017 году составит $45−47 за баррель», — считает эксперт.

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