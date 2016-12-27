Китай снял многолетний запрет на ввоз карпов из Японии

Пекин, , 13:04 — REGNUM Власти КНР возобновили импорт карпов из Японии, сняв запрет на ввоз японской рыбы. Запрет на импорт был введен в 2003 г. на фоне вспышек вирусных заболеваний, которые привели к закрытию нескольких сотен крупных рыбных хозяйств в Японии.

Первая партия японских карпов была доставлена в Шанхай, где инспекторы проверили рыбу на наличие опасных вирусов и заболеваний. Взятые пробы не выявили каких-либо заболеваний, однако карпы помещены на карантин, срок которого составит 30 дней, пишет «Чжунго жибао».

В течение месяца инспекторы будут следить за состоянием рыб, в случае выявления каких-либо аномалий партия рыбы будет возвращена в Японию, а запрет вновь вступит в силу.

По состоянию на 2015 г оборот рынка аквариумных карпов в Китае составил 10 млрд юаней ($1,44 млрд). Ожидается, что отмена запрета на ввоз японской рыбы в первую очередь ударит по китайским компаниям, занимающимся разведением декоративных карпов.