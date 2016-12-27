Законопроект о льготах для санаториев внесен в Госдуму

Москва, , 12:55 — REGNUM Законопроект о льготах для санаториев внесло в Госдуму заксобрание Карачаево-Черкесии, передает корреспондент ИА REGNUM 27 декабря.

В случае предоставления земельного участка санаторно-курортной организации, заключившей с субъектом РФ соглашение для размещения и развития объектов, предназначенных для санаторно-курортного лечения, договор аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, может быть заключен без проведения торгов, следует из законопроекта.

Предоставление земельного участка санаторно-курортной организации, заключившей соглашение с регионом для размещения и развития объектов, предназначенных для санаторно-курортного лечения, без проведения торгов позволит устанавливать арендную плату за земельный участок в фиксированном размере не выше размера земельного налога, указали парламентарии.

Принятие закона «позволит привлечь желающих в развитие санаторно-курортной деятельности на территории Карачаево-Черкесской Республики», отмечают депутаты. В Карачаево-Черкесской Республике имеются потенциальные территории, возможные для использования в целях санаторно-курортной деятельности: Малокарачаевский, Зеленчукский, Прикубанский, Карачаевский, Урупский муниципальные районы, перечислили авторы.