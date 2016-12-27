11 миллиардов рублей инвестиций привлёк архангельский лес

Архангельск, , 12:24 — REGNUM В лесопромышленном комплексе Архангельской области подвели предварительные итоги года. По оперативным данным, объём инвестиций в 2016 году на четыре миллиарда рублей превысил прошлогодний показатель. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Минлесхоза.

Об этом сообщил министр природных ресурсов и ЛПК региона Константин Доронин. Он отметил:

«В рамках реализации Стратегии развития ЛПК области до 2030 года продолжается перестройка лесопромышленного комплекса, направленная на решение спектра задач, поставленных в майских указах президента России Владимира Путина и в Послании губернатора Архангельской области Игоря Орлова».

Основной курс — на повышение производительности труда и создание современных рабочих мест. Но это было бы невозможно без модернизации, которую активно проводит бизнес региона.

Обновление технологий и оборудования происходит не только в лесоперерабатывающих отраслях и целлюлозно-бумажной промышленности, но и в сфере лесозаготовок. Константин Доронин подчеркнул: «Архангельская область является «законодательницей мод» в деле технического перевооружения отрасли. Ведущие предприятия региона используют суперсовременные многофункциональные лесозаготовительные комплексы. И это наглядно продемонстрировал второй чемпионат «Лесоруб XXI века», состоявшийся в августе в Устьянском районе. По уровню представленной техники «Лесоруб XXI века» — лучший из чемпионатов». Особое внимание — развитию кластерной политики. В числе ключевых событий года министр также назвал включение кластера «ПоморИнноваЛес» в реестр Минпромторга Росси. Отметим, в этот реестр кластер Архангельской области вошёл первым среди подобных лесопромышленных структур страны. Анализируя ситуацию в ЛПК Поморья, Константин Доронин обозначил основные прогнозные показатели работы отрасли по итогам года: лесозаготовки — более 11 млн кубометров древесины (на уровне 2015 года); производство пеллет — 215 тыс. тонн (больше уровня 2015 года на 17,7%); пиломатериалы — 1,7 млн кубометров (на уровне 2015 года); фанера клеёная — 129 тыс. кубометров (больше уровня 2015 года на 3,8%); целлюлоза по варке — более 2 млн тонн (больше уровня 2015 года на 3,2%); целлюлоза товарная — более 540 тыс. тонн (больше уровня 2015 года на 8,8%); бумага — более 560 тыс. тонн (больше уровня 2015 года на 4,1%); картон — более 960 тыс. тонн (больше уровня 2015 года на 1,7%). В завершение года ожидается, что в финансовом выражении объём отгруженной продукции в деревообработке составит 22,5 млрд рублей (выше уровня 2015 года на 13%), в ЦБП — 70,8 млрд рублей (выше уровня 2015 года на 11%).