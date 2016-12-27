Пока брянские управляющие компании наращивают долги за энергоресурсы, региональные власти не могут ничего сделать: решить проблему можно только на федеральном уровне

Анна Кумицкая, , 12:08 — REGNUM

Долги управляющих компаний за поставленные ресурсы в Брянской области растут год от года. По данным на начало ноября 2016 года, общая задолженность перед всеми поставщиками составила более 1 млрд рублей. Причем, с начала года задолженность выросла почти на 120 млн рублей. Однако долги вызывают немало вопросов. К примеру, почему процент сбора денег за ресурсы через управляющие компании значительно ниже, чем при прямых расчетах? И почему управляющие компании, которые не первый год не могут рассчитаться по долгам, беспрепятственно работают на рынке?

Долги только растут

Самый большой долг у брянских управляющих компаний — за тепловую энергию. По данным на 1 ноября 2016 года, УК задолжали ГУП «Брянскэнергосбыт» более 694 млн рублей. Долги есть по 269 договорам. За год их количество увеличилось на девять УК, а долг — на 32 млн рублей. Причем, большая часть долгов — у компаний, которые обслуживают дома в областном центре. Здесь долг составляет почти 510 млн рублей.

Как сообщили ИА REGNUM в департаменте ТЭК и ЖКХ Брянской области, в среднем с января по сентябрь 2016 года управляющие компании оплатили 88% поставленной энергии. В это же время процент сбора по бытовым абонентам составляет примерно 91%.

При оплате электроэнергии складывается подобная ситуация. По данным на 1 ноября, долги есть по 286 договорам. Общий долг составляет почти 353 млн рублей (в начале года было 279 млн). При этом, как сообщили в филиале «Брянскэнергосбыт» ООО «ТЭК-Энерго», разница между оплатой по прямым расчетам и через управляющие компании тоже есть, и она немаленькая.

«99,9% начисленных платежей за потребленную электрическую энергию оплачиваются физическими лицами своевременно и в полном объеме. Оплата через УК и ТСЖ, при практически одинаковых с населением суммах начислений, за 10 месяцев 2016 года составила 93,5%. Эта разница может объясняться разными причинами: от плохо организованной работы с должниками до финансовых злоупотреблений руководства УК И ТСЖ», — сообщили в пресс-службе компании.

Перед ООО «Газпром межрегионгаз Брянск» задолженность сейчас составляет примерно 26,7 млн рублей. С начала года он увеличился на 13 млн рублей.

При этом почти половину общей суммы задолжали всего пять УК. Рекордсменом по долгам пока является ООО «Новые технологии управления». По данным департамента ТЭК и ЖКХ, управляющая компания должна почти 175 млн рублей. Из них 64,8 млн рублей — за теплоэнергию, 55,7 млн — за электроэнергию, 54,3 млн — за водопотребление и водоотведение.

На втором месте по долгам МУП «Жилкомсервис» Володарского района Брянска — 115 млн рублей, на третьем — МУП «Жилспецсервис» Брянска — 75 млн рублей. В пятерке главных должников также ООО «Жилсервис» (40,1 млн рублей) и ООО УК «Жилсервис» Фокинского района (30,1 млн рублей).

При этом, как сообщили ИА REGNUM в Государственной жилищной инспекции Брянской области, добиться оплаты долгов крайне сложно. Так, в 2016 году в инспекцию обращались поставщики, однако толку от этого было мало.

«В 2016 году по обращениям ресурсоснабжающих организаций проводились соответствующие внеплановые проверки, по результатам которых управляющие организации и их должностные лица привлекались к административной ответственности (составлялись административные протоколы с дальнейшим направлением для рассмотрения по существу в мировые суды) и им выносились предписания о погашении имеющейся задолженности», — говорится в официальном ответе инспекции.

Однако дальше этого дело не продвинулось. Все административные дела мировой суд отправляет обратно в инспекцию — из-за того, что из материалов нельзя установить факты «ненадлежащего расчета управляющих организаций за поставленные энергоресурсы». А выданные инспекцией предписания о погашении задолженности управляющие компании обжаловали в Арбитражном суде.

«Все в курсе»

О многомиллионных долгах УК в Брянске говорят уже не первый год. В этом году эстафету подхватил и губернатор Брянской области Александр Богомаз, который во время заседаний в Совете Федерации поднял тему на федеральный уровень. Глава региона заявил, что необходимо принять закон, который предусмотрит расщепление платежей, чтобы средства шли напрямую поставщику.

«Необходимо принять закон, согласно которому будет предусмотрено расщепление платежа, и средства за электроэнергию, газ, воду и водоотведение будет получать не управляющая компания, а конкретный поставщик ресурсов. Иначе проблемы будут постоянно. Если мы хотим этот гордиев узел разрубить, концессия не спасет», — сказал тогда Александр Богомаз.

Инициативу губернатора поддержали и в Брянской областной думе. Как сообщили председатель регионального парламента Владимир Попков, на заседании депутат также предложил совершенствовать нормативную базу отношений УК, поставщиков и потребителей, чтобы исключить «всякую возможность хищения средств жителей».

При этом, как говорят в областном парламенте, региональные депутаты сделать этого не могут — инициатива должна быть принята на федеральном уровне.

«Все проблемы можно решить двумя мерами»

К слову, по прямым расчетам жители уже платят за газ (и результат виден — долги на порядки меньше долгов за свет и воду). Кроме того, появилась возможность платить по прямым расчетам и за электроэнергию — как сообщили в филиале «Брянскэнергосбыт» ООО «ТЭК-Энерго», с июня по ноябрь 2016 года поставщик расторг договор с 19 УК и ТСЖ, которые задолжали за электроэнергию.

«Таким образом, потребители — собственники и пользователи жилых и нежилых помещений более 1200 многоквартирных домов (УК «Ваш Дом», МУП «Брянскгорстройзаказчик», ООО «Новые технологии управления», МУП «Жилкомсервис» Володарского района г. Брянска и др.) — перешли на энергосбытовое обслуживание к гарантирующему поставщику», — сообщили в компании.

К слову, в Государственной жилищной инспекции Брянской области предлагают несколько другой выход, но более жестокий — лишение лицензии при долге, к примеру, в 3 млн рублей. Для этого необходимо внести поправки в федеральные законы. Кроме того, руководство УК нужно лишать права создавать новые компании.

«Решить проблему наличия задолженности управляющих организаций за энергетические ресурсы возможно при установлении на уровне федерального законодательства такого основания аннулирование лицензии, как наличие у той или иной управляющей организации определенного уровня совокупной задолженности всем поставленным энергетическим ресурсам с одновременной дисквалификацией руководителя такой управляющей организации», — сообщили в инспекции.

Насколько эта мера действенна, особенно в условиях, когда руководителем вновь созданной компании может быть муж/жена/брат/сват, не очень понятно. Брянские же общественники выступают за введение прямых расчетов: как говорится, нет денег — нет проблем.

К примеру, член регионального ОНФ и руководитель Центра общественного контроля в сфере ЖКХ по Брянской области Светлана Калинина сообщила, что областные общественники уже в течение нескольких лет говорят о том, что переход на прямые расчеты — чуть ли не панацея от долгов и мошенничества.

«Мы занимаемся этой проблемой уже четвертый год. И уже неоднократно мы говорили, что во многих регионах сделали прямые расчеты. Чтобы это произошло и в Брянске просто нужна политическая воля, — считает Светлана Калинина. — Сейчас мы уже платим за газ напрямую, можем также за свет, но за воду и водоотведение почему-то можем только через управляющие компании. А если посмотреть, то у них очень большие долги. И мы же понимаем, что сегодня это одно юридическое лицо, завтра другое, зачем мы друг друга обманываем. При этом люди, руководство УК остаются или идут в другие управляющие компании, а долги не возвращаются. Поэтому мы сразу предлагали ввести прямые расчеты, например, через РИРЦ, который подотчетен администрации».

Еще несколько проблем — лоббирование интересов руководства управляющих компаний со стороны чиновников и невыполнение УК своих обязанностей. Причем, избавиться от них окончательно невозможно — здесь работает человеческий фактор, однако и его действие можно уменьшить контролем со стороны самих собственников квартир. Так, по убеждению Светланы Калининой, если люди научатся отстаивать свои права и работать вместе с чиновниками над проверкой договоров управления, проблем станет меньше. Именно поэтому важно правовое просвещение собственников и изменении ситуации, когда люди не только не знают, что прописано в договорах, но и даже не могут назвать УК, которая обслуживает их дом.

«Если будут договоры управления и люди будут за этим следить, то никакое лоббирование интересов не получится. Разъяснить людям, что они должны сами навязывать управляющим компаниям свои условия за свои деньги и требовать их исполнения. И тогда прямые расчеты — деньги будут идти напрямую. УК ничего сделать не сможет. Если в договоре будет прописано, что УК должна 300 раз в году с хлоркой мыть подъезды, то УК будет обязана это делать», — уверена Светлана Калинина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2015 года тогда еще новый прокурор Брянской области Александр Войтович в интервью заявлял о том, что сфера ЖКХ является одной из самых криминальных сфер в регионе. Тогда он анонсировал примерно 20 уголовных дел в отношении руководства УК. Среди преступлений были, по большей части, хищения.

Сразу же стало известно о том, что возбуждено уголовное дело в отношении руководства управляющей компании «МСК-Брянск». Руководители подозревались в хищении 119 млн рублей, которые должны были пойти на оплату ЖКУ.

Также уголовное дело было возбуждено в отношении ООО «Жилищная эксплуатирующая компания-2000». По версии прокуратуры, УК похитила около 5 млн рублей.

Из тех дел, которые в 2016 году все-таки дошли до суда, можно отметить дело в отношении бывшего руководства ООО «УК Домовой». Руководитель компании был осужден на 1 год и 8 месяцев колонии за присвоение и растраты 1 млн рублей, которые предназначались поставщиками энергоресурсов.