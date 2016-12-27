Газ с материковой части России в Крым начнет поступать сегодня

Симферополь, , 12:03 — REGNUM Газ с материковой части Российской Федерации на территорию Республики Крым начнет поступать с 27 декабря.

«Газопровод будет введен в эксплуатацию сегодня, начнется подача газа с материковой части России в Крым», — цитирует свой источник РИА «Новости».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 декабря в ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин сообщил о том, что «Черноморнефтегаз» закончил работы по подключению Крымской газотранспортной системы к магистральным газопроводам РФ. Президент анонсировал подачу российского газа в Крым «в ближайшие два-три дня».

Глава государства, в частности, отметил, что благодаря российскому газу с материка Крым сможет запустить две строящиеся сейчас электростанции, которые дадут полуострову дополнительные энергетические мощности.

Добавим, что Керчь (восточный Крым) подключили к магистральному газопроводу Кубань-Крым ещё в середине октября 2016 года.

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