Вторник, 27 Декабря 2016 года
13:19:00 МСК

Иран завлекает иностранцев: подписано 12 соглашений с нефтяниками

Экономика
Планируется в скором времени заключить новые сделки

Тегеран, 27 Декабря 2016, 12:30 — REGNUM  Иран подписал 12 меморандумов о взаимопонимании с иностранными нефтяными компаниями. Тегеран не намерен на этом останавливаться. В ближайшее время он хочет заключить еще 10−12 нефтяных сделок с зарубежными инвесторами. Об этом в понедельник, 26 декабря, заявил заместитель главы Национальной иранской нефтяной компании (NIOC) Голямреза Манучехри, пишет агентство Tasnim News.

Как отметил высокопоставленный чиновник, двумя важными факторами Ирана для привлечения иностранцев в свою нефтегазовую отрасль являются низкая стоимость и небольшие риски относительно возможностей добычи углеводородов.

Напомним, что после отмены антииранских санкций Тегеран пытается нарастить нефтепроизводство до досанкционного уровня — 4 млн баррелей нефти в сутки. Однако сроки по реализации этих планов постоянно меняются. Стране необходимы иностранные инвестиции для развития своего нефтегазового сектора.

Сегодня ИРИ является третьей страной в ОПЕК по уровню добычи нефти после Саудовской Аравии и Ирака. В 2015 году Россия, Китай, США, Франция и Великобритания плюс Германия, пять постоянных членов СБ ООН, вместе с Ираном подписали ядерной соглашение, известное как совместный комплексный план действий, связанный с иранской ядерной программой. После того, как соглашение вступило в силу, в январе с Ирана была снята часть санкций, введенных США И ЕС еще в 2011 году. Как отмечает Tasnim News, ограничительные меры были препятствием для работы иностранных инвесторов в иранском нефтегазовом секторе. Они ограничивали экспорт нефти до одного миллиона баррелей в сутки.

В начале августа правительство утвердило проект новых правил заключения контрактов для иностранных инвесторов, планирующих работать в нефтегазовом секторе страны. Сделано это было с той целью, чтобы повысить привлекательность иранской отрасли нефти и газа для зарубежных компаний. IPC обладает рядом преимуществ перед старыми моделями контрактов. Например, она рассчитана она на более длительный срок. В то же время в NIOC отмечают, что IPC не дает права собственности разработчикам нефтяных и газовых месторождений. Разработчик получит вознаграждение по окончании работ в натуральной форме или денежными средствами.

Иранской нефтегазовой отрасли необходимо около $150 млрд инвестиций, чтобы к 2020 году увеличить добычу на миллион баррелей в сутки. Так, за ближайшие два года Тегеран хочет подписать с зарубежными компаниями контракты на $25 млрд.

Ранее ИА REGNUM писало, что изначально власти планировали провести первый тендер по новым нефтяным контрактам в период с 21 сентября по 21 октября. Однако в итоге торги перенесли на февраль 2017 года. Управляющий директор Национальной иранской нефтяной компании Али Кардор говорил, что срок представления предквалификационных документов был продлен с 25 ноября до 10 декабря. 50 международных компаний уже предоставили документы для участия в торгах. После предквалификационного этапа власти примерно в течение месяца оценивают документы. Уже после этого состоится первый тендер.

Читайте ранее в этом сюжете: Иран намерен развивать свободную торговлю с ЕАЭС

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов
Главное сегодня
NB!
27.12.16
Станислав ТарасовStratfor прогнозирует упадок влияния США и ЕС на постсоветском пространстве
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
27.12.16
Станислав ВернерРубль показал еще не все минимумы
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
27.12.16
Экологическая катастрофа в Литве: в реку попали десятки тысяч кубов фекалий
ВильнюсЛитва Проблемы экологии Общество
NB!
27.12.16
Казахстанским бизнесменам порекомендовали не сотрудничать с Крымом
АстанаКазахстан Воссоединение Крыма с Россией Политика
NB!
27.12.16
Обама обрекает на сотрясение отношения со всем миром — МИД России
МоскваРоссия Дело Магнитского, «акт Магнитского»,«антимагнитский закон» Политика
NB!
27.12.16
«Эстония не готова к обороне со стороны моря»
ТаллинЭстония Милитаризация Прибалтики Политика
NB!
27.12.16
Подарок от ИА REGNUM на весь 2017 год
МоскваРоссия Новый год Общество
NB!
27.12.16
Оренбуржье-2016: снежный плен на трассе и посадка горящего самолёта
ОренбургРоссия Итоги 2016 года Происшествия
NB!
27.12.16
Президент Боливии собрался на новый срок. Вопреки Конституции
Ла-ПасБоливия Выборы в странах Латинской Америки Политика
NB!
27.12.16
Оппозиция Венесуэлы провозгласила «новый этап гражданского неповиновения»
КаракасВенесуэла Импичмент президенту Венесуэлы Политика
NB!
27.12.16
Рост на 16% кровавых драм в самарских семьях: низкая культура и алкоголизм
СамараРоссия Семейное насилие Происшествия
NB!
27.12.16
В Дагестане создадут интернат для детей убитых боевиков
МахачкалаРоссия Детские дома и социальные учреждения Общество
NB!
27.12.16
Максим Исаев«Вне политики «одного Китая» Тайвань окажется в полной изоляции»
ПекинКитай Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
27.12.16
Александр ЛебедевПобеда в суде – надежда на сохранение школ и жизни сёл Брянщины
БрянскРоссия Обеспеченность школами Общество
NB!
27.12.16
Астрахань превратилась в свалку: горожане хотят отправить мэра в отставку
АстраханьРоссия Сбор, вывоз, хранение и переработка бытового мусора Общество
NB!
27.12.16
Полтавченко «не отпустит» тех, кто воровал на «Зенит-Арене»
Санкт-ПетербургРоссия Строительство стадиона «Зенит-Арена» в Санкт-Петербурге Политика
NB!
27.12.16
Радио REGNUM: первый выпуск за 27 декабря
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
27.12.16
«Куба хранит теплые воспоминания об Ансамбле имени Александрова»
ГаванаКуба Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
27.12.16
Запрет продажи алкоголя лицам до 21 года одобряют 77% граждан РФ: опрос
МоскваРоссия Алкоголизм и борьба с ним Общество
NB!
27.12.16
На Украине освобожден гражданин РФ — СКР
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
27.12.16
Вопрос Путину помог? Свердловской деревне обещают дорогу во внешний мир
ЕкатеринбургРоссия Развитие автотранспортной инфраструктуры Общество
NB!
27.12.16
Глава Минобороны Израиля: Евреям из Франции пора уезжать
Тель-АвивИзраиль Ближневосточное урегулирование Политика
ещё главное