Иран завлекает иностранцев: подписано 12 соглашений с нефтяниками

Тегеран, , 12:30 — REGNUM Иран подписал 12 меморандумов о взаимопонимании с иностранными нефтяными компаниями. Тегеран не намерен на этом останавливаться. В ближайшее время он хочет заключить еще 10−12 нефтяных сделок с зарубежными инвесторами. Об этом в понедельник, 26 декабря, заявил заместитель главы Национальной иранской нефтяной компании (NIOC) Голямреза Манучехри, пишет агентство Tasnim News.

Как отметил высокопоставленный чиновник, двумя важными факторами Ирана для привлечения иностранцев в свою нефтегазовую отрасль являются низкая стоимость и небольшие риски относительно возможностей добычи углеводородов.

Напомним, что после отмены антииранских санкций Тегеран пытается нарастить нефтепроизводство до досанкционного уровня — 4 млн баррелей нефти в сутки. Однако сроки по реализации этих планов постоянно меняются. Стране необходимы иностранные инвестиции для развития своего нефтегазового сектора.

Сегодня ИРИ является третьей страной в ОПЕК по уровню добычи нефти после Саудовской Аравии и Ирака. В 2015 году Россия, Китай, США, Франция и Великобритания плюс Германия, пять постоянных членов СБ ООН, вместе с Ираном подписали ядерной соглашение, известное как совместный комплексный план действий, связанный с иранской ядерной программой. После того, как соглашение вступило в силу, в январе с Ирана была снята часть санкций, введенных США И ЕС еще в 2011 году. Как отмечает Tasnim News, ограничительные меры были препятствием для работы иностранных инвесторов в иранском нефтегазовом секторе. Они ограничивали экспорт нефти до одного миллиона баррелей в сутки.

В начале августа правительство утвердило проект новых правил заключения контрактов для иностранных инвесторов, планирующих работать в нефтегазовом секторе страны. Сделано это было с той целью, чтобы повысить привлекательность иранской отрасли нефти и газа для зарубежных компаний. IPC обладает рядом преимуществ перед старыми моделями контрактов. Например, она рассчитана она на более длительный срок. В то же время в NIOC отмечают, что IPC не дает права собственности разработчикам нефтяных и газовых месторождений. Разработчик получит вознаграждение по окончании работ в натуральной форме или денежными средствами.

Иранской нефтегазовой отрасли необходимо около $150 млрд инвестиций, чтобы к 2020 году увеличить добычу на миллион баррелей в сутки. Так, за ближайшие два года Тегеран хочет подписать с зарубежными компаниями контракты на $25 млрд.

Ранее ИА REGNUM писало, что изначально власти планировали провести первый тендер по новым нефтяным контрактам в период с 21 сентября по 21 октября. Однако в итоге торги перенесли на февраль 2017 года. Управляющий директор Национальной иранской нефтяной компании Али Кардор говорил, что срок представления предквалификационных документов был продлен с 25 ноября до 10 декабря. 50 международных компаний уже предоставили документы для участия в торгах. После предквалификационного этапа власти примерно в течение месяца оценивают документы. Уже после этого состоится первый тендер.

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