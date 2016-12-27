«Ситуация выглядит тревожной – возможен обвал до 92 рублей за доллар»

Москва, , 11:46 — REGNUM Конец года для российского рубля уже на протяжении трех лет остается сложным периодом, ведь именно в это время происходят наиболее крупные выплаты по госдолгам. У банков почти не осталось собственных средств, и неясно, насколько долго Центробанк сможет удерживать стабильность, отметил аналитик GLOBAL FX Павел Берлинов.

«2016-й год стал уникальным. Благодаря активным и уверенным действиям ЦБ рубль с весны показывает удивительную стабильность, несмотря на внешние факторы, такие, как колебания цен на нефть», — отметил он.

Однако есть факты, которые могут стать поводом для беспокойства, считает эксперт. «Нкануне ЦБ предоставил из резервов 5 млрд долларов банкам путем операций РЕПО. Сегодня Банк России предложит еще валюты порядка 3 млрд долларов, но на более короткий срок займа, на 2 недели. И эта цифра может быть еще пересмотрена. По средним подсчетам, на рынок должно поступить порядка 4,6 млрд долларов, с учетом погашения ранее выданных займов. Подобные суммы в последний раз мы наблюдали в декабре 2014 года, когда рубль впервые на панических действиях взял отметку в 78 рублей за доллар», — напоминает аналитик.

С середины декабря на рынке присутствует острый дефицит долларовой ликвидности, говорит Берлинов. «По данным ЦБ, резервы за прошедшую неделю сократились на 8 млрд долларов впервые с 2014 года. Но власти не могут допустить резких колебаний курса на рынке, иначе это вызовет моментальный отток иностранных денег, что усугубит ситуацию», — рассуждает он.

В декабре компаниям необходимо выплатить 13,4 млрд долларов по внешним кредитам, указывает эксперт. «Помимо выплат по долгам, у банковского сектора наблюдается истощение валютных активов. По некоторым данным, у банков осталось порядка 45 млрд долларов, 42 из которых — это деньги клиентов на расчетных счетах. Собственных средств у банков практически не осталось. Возникает закономерный вопрос: долго ли еще наш Центральный банк сможет удерживать стабильность банковской системы и курса рубля или впереди очередное шоковое падение рубля? В декабре 2014 пик был на 78, в январе 2016 пик был на 86, если случится негативный сценарий, то пик 2017 года вполне может быть на отметке 92 рубля за американский доллар», — прогнозирует Берлинов.

Ситуация выглядит тревожной, и ее нужно обязательно учитывать при наличии планов по покупке или продаже валюты, подчеркивает эксперт.