Самолеты из Ярославля будут летать в Турцию?

Ярославль, , 11:40 — REGNUM В ярославском аэропорту Туношна не исключают возможность открытия в 2017 году авиаперелетов на турецкие курорты. О наличии такой технической возможности корреспонденту ИА REGNUM сообщила начальник отдела по развитию маршрутной сети аэропорта Туношна Вера Власова.

Ранее, со ссылкой на федерального туроператора ярославские СМИ сообщили, что открыто бронирование рейсов из Туношны на турецкие курорты на период с 28 апреля по 16 октября. Предполагается по 2 чартера в неделю.

«Мы не подтверждаем и не опровергаем такую возможность. Сообщение от туроператора «Пегас Туристик« появилось, что рейсы будет совершать одна из авиакомпаний. Но от самой авиакомпании нам запроса не было. Без этого говорить уверенно нельзя. Далее нужен слот, нужно утвердить или не утвердить программу полетов, получить разрешение. Технически полеты в Турцию не исключены», — пояснила ситуацию корреспонденту ИА REGNUM начальник отдела по развитию маршрутной сети Вера Власова.