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Фармкомпании снизили цены на 88 позиций лекарств — ФАС

Экономика
Экономия бюджетных средств при закупке лекарственных препаратов составит 5 млрд рублей в год
Таблетки
Ajale
Таблетки

Москва, 27 Декабря 2016, 11:26 — REGNUM  Фармацевтические компании снизили цены на 88 позиций жизненно необходимых лекарств, экономия бюджетных средств при закупке лекарственных препаратов составит минимум 5 млрд рублей в год. Об этом заявил начальник Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Тимофей Нижегородцев, сообщили в антимонопольном ведомстве.

Всего было выявлено 66 лекарств, цены на которые были завышены в России. Наряду с компаниями, уличенными в завышении, цены на препараты в добровольном порядке снизили и отечественные фармпроизводители, проявив социальную ответственность.

Иностранные компании снизили цены на 21−88%, в среднем снижение составило 50% (в рублях самое значительное снижение достигло 240 тысяч рублей.

В настоящее время ФАС России продолжает международное сравнительное исследование цен для других групп лекарственных препаратов. В январе 2017 года антимонопольное ведомство представит результаты анализа цен по препаратам для лечения ВИЧ, туберкулеза и гепатита, по которым также обнаружены случаи наличия более низких цен в референтных странах.

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Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений, касающихся создания информационно-аналитической системы мониторинга и контроля в сфере закупок медицинских препаратов для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

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Рост цен на лекарственные препараты
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